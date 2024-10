VIDEO LUMEZZANE GIANA ERMINIO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Tullio Saleri il Lumezzane vince in casa contro la Giana Erminio per 3 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i rossoblu iniziano la sfida con il piede premuto sull’acceleratore centrando infatti la traversa subito intorno all’8′ con uno spunto di Monachello.

I minuti passano ed i biancazzurri crescono rispondendo con il palo colto al 14′ da Stuckler, impreciso pure al 22′ dopo la giocata di Tenkorang a sparare invece addosso a Mangiapoco al 18′. Il Lume trova quindi il gol del vantaggio al 25′ per merito di Monachello, lesto nel risolvere una mischia, e Ferro non sigla la rete dell’immediato raddoppio al 28′.

Nel secondo tempo il copione del match non pare cambiare rispetto a quanto accaduto in precedenza con le due squadre che si affrontano sempre a viso scoperto e, dopo un nuovo botta e risposta, gli uomini di mister Franzini vanno ancora a segno al 60′ con Dalmazzi, autore di un colpo di testa vincente sulla punizione calciata da Taugourdeau. Nel finale la Giana accorcia al 70′ con un gol di Ballabio e Corti ripristina il distacco in maniera decisiva al 77′ prima che Lamesta trasformi all’81’ un calcio di rigore fischiato per un fallo di mano commesso da Pannitteri.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gabriele Totaro, proveniente dalla sezione AIA di Lecce, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Malotti al 32′ da un lato, Pinto al 29′ e Stuckler al 73′ dall’altro. I tre punti maturati in questa decima giornata di campionato permettono al Lumezzane di toccare quota 18 nella classifica del girone A della Serie C 2024/2025 mentre la Giana Erminio non si muove e rimane bloccata a 11 punti.

