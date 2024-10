VIDEO NOVARA ALBINOLEFFE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Silvio Piola il Novara ha la meglio sull’Albinoleffe vincendo per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i piemontesi iniziano bene la partita mostrando presto di poterne prendere in mano le redini con un colpo di testa insidioso di Agyemang deviato da Bertoncini già al 6′.

Gli uomini del tecnico Gattuso sbloccano inoltre il punteggio verso il 7′ per merito del gol segnato da Morosini, autore di un colpo di testa vincente sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I lombardi tentano quindi di suonare la carica andando in cerca dell’eventuale rete del pareggio con un colpo di testa di Gusu parato da Minelli al 25′ e tirando di poco alto con Fossati al 45′.

Nel secondo tempo i blucelesti non concretizzano una chance interessante al 56′ con Parlati e perdono prematuramente per infortunio Fossati, sostituito da Capelli al 62′. Nel finale i Gaudenziani sprecano con Manseri al 90’+2′ ed i Seriani non combinano certo di meglio al 90’+3′ col subentrato Capelli prima di subire il gol del raddoppio definitivo di Agyemang al 90’+5′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Andrea Migliorini, proveniente dalla sezione di Verona, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Ranieri al 72′ e Ghiringhelli all’83’ da un lato, Baroni al 6′ e Vinzioli all’87’ dall’altro. I tre punti conquistati in questo decimo turno di campionato permettono al Novara di toccare quota 15 nella classifica del girone A della Serie C 2024/2025 così da scavalcare i diretti rivali di gioranta dell’Albinoleffe, rimasti bloccati a 13 punti.

VIDEO NOVARA ALBINOLEFFE: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS