GOL, HIGHLIGHTS E VIDEO SUDTIROL CITTADELLA (1-2): LA PARTITA

Il video Sudtirol Cittadella inizia subito con il botto perché il primo gol della partita arriva dopo meno di dieci minuti e porta la firma del capitano Casiraghi. L’azione nasce da un brutto disimpegno della difesa del Cittadella che concede il tiro in corsa a El Kaouakibi che calcia male e trova in area di rigore Casiraghi che anticipa tutti e ribadisce in rete da pochi passi superando l’uscita di Kastrati. Il Cittadella prova a rispondere subito al gol subito con Pandolfi che prova un tiro al volo ma trova la risposta di un attento Poluzzi che alza in angolo. Al 25′ arriva un’altra enorme occasione per i padroni di casa del Sudtirol con Casiraghi che si inventa una gioca e un lancio dal centrocampo e pesca Rover in area di rigore. Il numero 7 controlla male e si fa beffare dall’uscita di Kastrati che salva il risultato. Due minuti dopo, il protagonista è ancora Kastrati che compie una super parata su un tiro al volo di Odogwu che rimane incredulo dalla respinta del suo avversario. Quando il primo tempo sta per volgere al termine, arriva il pareggio inaspettato del Cittadella che trova il gol con un’assoluta magia di Casolari che calcia a giro dal limite dell’area e trova l’incrocio dei pali beffando Poluzzi.

Il secondo tempo del video Sudtirol Cittadella non è bello come il primo ma porta comunque a diversi colpi di scena ed occasioni importanti. I tentativi del Sudtirol sono di contropiedi ben creati ma sprecati per via di una fatale imprecisione nell’ultimo passaggio. Al 56′ è il Cittadella a cerca il vantaggio con un colpo di testa di Carissoni che impegna Poluzzi ad un’importante parata. L’occasione più importante del match matura al 70′ con Vita che riesce a calciare in porta da dentro l’area di rigore ma trova un super salvataggio sulla linea di Pietrangeli che respinge e salva il Sudtirol. Quattro minuti dopo, il Sudtirol prova a rispondere con El Kauokibi che si trova al limite dell’area e calcia un rigore in movimento mettendo clamorosamente fuori. Il video Sudtirol Cittadella si risolve sull’1 a 2 all’80’ quando Masciangelo riesce a servire Pandolfi con un cross perfetto sul secondo palo e il numero 7 insacca alle spalle di Poluzzi regalando i tre punti agli ospiti.

GUARDA IL VIDEO SUDTIROL CITTADELLA: GOL E HIGHLIGHTS