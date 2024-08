VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SUDTIROL MODENA: LA SINTESI

Allo Stadio Druso il Sudtirol ha la meglio sul Modena per 2 a 1 alla prima in casa come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli altoatesini cominciano benissimo la sfida riuscendo infatti a spezzare l’equilibrio di partenza immediatamente al 6′ con il gol firmato da Mallamo, autore di un colpo di testa vincente sul calcio di punizione battuto da Casiraghi.

I gialloblu rispondono con una punizione di Palumbo bloccata da Poluzzi al 14′ e, dopo aver rischiato sullo spunto tentato da Kurtic intorno al 36′, trovano il gol del pareggio verso il 40′ grazie a Bozhanaj, il quale capitalizza il suggerimento offertogli dall’ottimo Palumbo. Nel secondo tempo le emozioni realmente degne di nota scarseggiano ed è quindi necessario aspettare il 69′ affinchè Palumbo torni a cercare, senza successo, lo specchio della porta modenese.

Nel finale Rover scalda i motori all’89’ e aggiusta la mira riportando avanti la sua squadra con il gol realizzato al 90’+1′ su suggerimento di Tait. Sempre nel recupero i Canarini si disperano al 90’+3′ quando l’arbitro, con l’ausilio del VAR, annulla la rete siglata di testa da Palumbo su passaggio di Ceppitelli per la posizione di fuorigioco ravvisata nei confronti di Zaro.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Mario Perri, proveniente dalla sezione di Roma, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Giorgini al 55′ da un lato, Pergreffi al 31′, Gliozzi al 47′ e Palumbo al 90’+4′ dall’altro. La vittoria conquistata tra le mura amiche in questa prima giornata del campionato cadetto assegna tre punti al Sudtirol che sale così a quota 3 mentre il Modena resta fermo a zero punti.

