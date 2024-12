VIDEO TARANTO GIUGLIANO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Erasmo Iacovone il Giugliano si aggiudica la vittoria in trasferta per 2 a 0 contro il Taranto. Nel primo tempo i pugliesi non capitalizzano una chance interessante al 20′ quando Zigoni manca l’appuntamento con il lancio del collega Guarracino, il quale non si dimostra a sua volta più efficace al 31′.

Neanche il loro compagno Speranza riesce quindi a calciare nello specchio della porta al 38′, mandando la sfera sul fondo. Nel secondo tempo i campani provano a darsi una scossa con la conclusione di Njambé, intercettata in ogni caso da De Santis poco prima dell’ora di gioco. Nel finale i gialloblu vanno in gol con Giorgione sfruttando un rimpallo favorevole al 79′ ed il raddoppio porta la firma di Masala, approfittando nella circostanza di un tentativo devitato di De Paoli, all’82’.

Parlando dell’aspetto disciplinare, l’arbitro Andrea Ancora della sezione di Roma 1 ha estratto il cartellino giallo per ben nove volte ammonendo rispettivamente Verde al 39′, Guarracino al 41′, Papazov al 43′, Meli al 55′, De Santis all’84’ e Sacco al 90’+3′ da un lato, Valdesi al 37′, Njambé al 62′ e Masala al 68′ dall’altro.

I tre punti derivati da questo successo ottenuto nella ventesima giornata del campionato in corso garantiscono al Giugliano di arrivare a quota 30 nella classifica del girone C della Serie C 2024/2025 mentre il Taranto resta ancora sul fondo con i suoi 3 punti.

VIDEO TARANTO GIUGLIANO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS