DIRETTA TERNANA PINETO, GARA ATTESA

Per i rossoneri non sarà una partita facile sulla carta: la diretta Ternana Pineto può nascondere tantissimi scenari diversi e questa domenica 15 settembre 2024 alle ore 20:45 scopriremo chi riuscirà ad aggiudicarsi i tre punti.

La Ternana si è ripresa e dopo un inizio complicato tra l’eliminazione in Coppa Italia Serie C con la Casertana e il ko all’esordio in campionato con il Pescara, ha alzato la propria media punti battendo il Pontedera e pareggiano col Gubbio.

Video Pineto Arezzo (3-1)/ Gol e highlights: decisiva la rete di Pellegrino! (Serie C 7 settembre 2024)

Ancora meglio il Pineto che in campionato non ha ancora perso nessuna partita. Basti vedere i pareggi con Lucchese e Sestri Levante ma soprattutto la vittoria nell’ultimo turno del 7 settembre contro l’Arezzo per tre reti a uno.

DOVE VEDERE DIRETTA TERNANA PINETO, STREAMING VIDEO TV

Se volete assistere alla diretta Ternana Pineto, dovete organizzarvi per avere un abbonamento su Sky o NOW.

Video Gubbio Ternana (0-0)/ Gol e highlights: Cianci non capitalizza! (Serie C 7 settembre 2024)

Discorso analogo invece per la diretta streaming con Ternana Pineto che verrà trasmessa anche sulle rispettive applicazioni.

LE PROBABILI FORMAZIONI TERNANA PINETO

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni Ternana Pineto. I padroni di casa scenderanno in campo col 4-2-3-1. Tra i pali Vannucchi, difesa a quattro con Casasola, Capuano, Loiacono e Tito. A centrocampo Corradini e Damiani con Cicerelli, Carboni e Romeo dietro a Cianci.

Il Pineto replica con il modulo 3-4-3. Tra i pali Tonti, retroguardia composta da Villa, De Santis e Dutu. Nella zona nevralgica del campo ecco Hadziosmanovic, Amadio, Lombardi e Borsoi. In attacco c’è spazio per Del Sole, Fabrizi e Bruzzaniti a chiudere il tridente.

Diretta/ Pineto Arezzo (risultato finale 3-1): Pattarello accorcia inutilmente! (Serie C, 7 settembre 2024)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TERNANA PINETO

Per concludere questa analisi sulla gara, andiamo a vedere le quote per le scommesse sulla diretta Ternana Pineto. I rossoneri sono dati a 1.70 e dunque sono i favoriti mentre il 2 fisso è dato a 4.65. Il pareggio invece è listato a 3.40.

Ci saranno almeno tre gol nella partita? L’Over 2.5 è offerto a 2.15 contro i 2.08 dell’Under alla stessa soglia. Gol e No Gol sono rispettivamente a 2.05 e 1.63.