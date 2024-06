Chi è Vincitore L’AcchiappaTalenti 2024 e classifica/ Testa a testa Antonio Vaglica e Ben Palumbo: pronostico

L’Acchiappatalenti 2024, chi è il vincitore? Lotta a dieci

Questa sera 8 giugno andrà in scena su Rai1 la finale del programma condotto da Milly Carlucci che decreterà il nome del talento più interessante tra quelli in gara. La presentatrice della tv di stato ha parlato così, introducendo i vari artisti rimasti in gara e chiamati all’ultimo atto del format: Vedrete cinque eroi, i nostri acchiappatalenti combattere per conquistare il migliore talento da portare in finale, ma hanno due scogli da superare: la nostra severissima giuria e il voto da casa…”. Ed a loro si aggiungeranno i cinque talenti esibiti nelle scorse puntate già in finale.

Difficile ipotizzare chi sarà il vincitore de L’AcchiappaTalenti 2024, ma la sensazione è che possa essere un testa a testa tra Antonio Vaglica e Ben Palumbo per motivi totalmente opposti, chiamati a dare un’ulteriore prova del loro talento che potrebbe assicurargli la vittoria in un format dai pronostici più che complicati.

Vincitore de L’AcchiappaTalenti: testa a testa tra Antonio Vaglica e Ben Palumbo, il pronostico

A giocarsi la vittoria de L’Acchiappatalenti 2024 questa sera saranno leBen Palumbo, Matteo Del Campo, Aikawa Yousuke, Black Widow, Gina De Boer, Shane Ruby Sinclair, Sensual Ladies, Immortals, Denys Zhygalstov, Antonio Vaglica un ultimo atto nel quale tutto può davvero succedere e non c’è assolutamente niente di scontato. Difficile fare pronostici ma l’esibizione del giovane cantante nella prima puntata con il brano ‘E più ti penso’ alternando un registro femminile ad uno maschile ha convinto tutti ed emozionato Wanda Nara. Ben Palumbo, invece, artista surreale con la sua performance divertente e provocatoria non solo ha conquistato Francesco Paolantoni ma divertito il pubblico. Uno di loro sarà il vincitore dello show di Milly Carlucci?

La puntata alla quale assisteremo questa sera su Rai1 sarà l’ultima de L’Acchiappatalenti, oppure nel 2025 vedremo una nuova edizione del format che ha convinto solo a metà pubblico e critica? Da domani Milly Carlucci tornerà a lavorare e pianificare la nuova edizione di Ballando con le stelle, che farà capolinea ufficialmente in autunno su Rai1, come nella migliore delle tradizioni. La sensazione, però, è che l’esperimento possa non essere proseguito nella prossima stagione televisiva, dove la conduttrice lombarda condurrà quasi certamente un altro format, senza dimenticare Il cantante mascherato che non è stato chiuso in maniera definitiva.

L’Acchiappatalenti 2024, cosa è accaduto durante l’ultima puntata?

L’ultimo atto del programma di Milly Carlucci in onda stasera su Rai1 è stato preceduto da una puntata ricca di emozioni e colpi di scena, che è stata vinta dalla produttrice discografica Mara Maionchi.

Al secondo posto si è piazzata invece la showgirl Wanda Nara a pari merito con Teo Mammucari, con il comico napoletano Francesco Paolantoni che ha invece chiuso la classifica di puntata, il tutto in attesa della puntata finale che svelerà il nome del vincitore di questa prima edizione de L’Acchiappatalenti 2024.

