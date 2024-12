Zeudi Di Palma e Helena Prestes sempre più vicine al Grande Fratello 2024

Tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes l’intesa al Grande Fratello 2024 è sempre più crescente. Le due coinquiline si sono rivelate molto unite e questa complicità non è rimasta indifferente agli occhi della Casa, ma anche al pubblico fuori. Alfonso Signorini, nel corso della puntata di questa sera, si sofferma sull’argomento per indagare la natura di questo speciale rapporto che le due ragazze hanno instaurato, fatto di sguardi amorevoli, abbracci e baci appassionati.

Genitori Helena Prestes, chi sono: "Ho cercato di sopravvivere"/ "Mio papà picchiava mia madre"

Indipendentemente dalla natura di questo rapporto, che può essere una semplice amicizia come potrebbe trasformarsi in qualcosa di più, il conduttore ne sottolinea la bellezza e soprattutto la naturalezza e la spontaneità con cui è venuto a crearsi. Zeudi ne parla apertamente, spiegando di non aver alcun timore a vivere i propri sentimenti alla luce del sole e indipendentemente dal pensiero degli altri: “Io mi vivo la vita, non mi interessa il giudizio delle altre persone. Sicuramente ho una grande mamma che mi ha sempre aperto il braccio su qualunque cosa“.

Mariana e Livia, chi sono le sorelle di Helena Prestes al Grande Fratello 2024/ La maggiore: “Il percorso…”

Zeudi Di Palma: “Ci stiamo conoscendo, è una bellissima persona“

Ad essere maggiormente sorpresa da questo tenero rapporto che sta crescendo è Helena Prestes. Negli ultimi giorni la coinquilina si è più volte confidata sui suoi sentimenti, e in diretta ammette: “Sono sorpresa come il Grande Fratello sia incredibile, un’esperienza che ti fa vedere tante cose su di te. Quando sei sincero con te stesso… Molto bello tutto questo che avete visto, è proprio così“.

A quel punto, dallo studio, Cesara Buonamici domanda a Zeudi Di Palma se questo rapporto è frutto di un sentimento al momento circoscritto alla loro esperienza nel reality o se può avere prospettive future. L’ex Miss Italia spiega: “Ci stiamo conoscendo a livello umano, è una bellissima persona e gliel’ho fatto capire tante volte con gli occhi. Però c’è tanto da parlare e da conoscerci“.

Helena Prestes, dal coming out alla nuova “coppia” con Zeudi Di Palma: è amore?/ Armadio-gate, cos’è successo