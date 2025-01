Aiuto, ho ristretto i miei amici!, film su Italia 1 per la famiglia

Sabato 25 gennaio 2025, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle 23:15, la commedia d’avventura Aiuto, ho ristretto i miei amici! Si tratta di un film tedesco del 2021 distribuito da Sony Pictures Home Entertainment e prodotto da Arri Media, Blue Eyes Fiction e WS Film.

La regia è di Granz Henman che, nel corso della sua carriera, ha scritto diverse sceneggiature. Le pellicole più recenti che ha diretto sono invece Porky college: un duro per amico, Hard Feelings e Devil’s Kickers.

Il cast del film Aiuto, ho ristretto i miei amici! è lo stesso degli altri sequel: abbiamo il giovane Oskar Keymer che interpreta Felix, l’attrice Lina Huesker e Axel Stein. La new entry è Lorna Zu Salm che presta il volto a Melanie, la nuova fiamma di Felix. I film precedenti sono stati diretti da differenti registi, ovvero da Sven Unterwaldt e Tim Trageser.

La trama del film Aiuto, ho ristretto i miei amici!: un colpo di fulmine che si rivela insidioso

In Aiuto, ho ristretto i miei amici! Felix (Oskar Keymer) rimpicciolisce i suoi amici. In precedenza già aveva reso piccoli la sua insegnante e i suoi genitori. Purtroppo Otto Waalkes conosciuto come lo Spirito della Scuola ha insegnato a Felix il metodo per ridurre le dimensioni delle persone e ora deve affrontare un grattacapo con Hulda Stechbarth.

A complicare la situazione è l’arrivo nella scuola di una nuova allieva, Melanie. Felix si scontra con la ragazza lungo il corridoio e basta uno scambio di sguardi per innamorarsene. Gli amici di Felix non la vedono di buon occhio, difatti da quando ha messo piede nella scuola ci sono stati alcuni furti riconducibili a lei. Durante una gita scolastica che prevede la visita al museo di Otto Leonhard, il fondatore della scuola, succede qualcosa di inaspettato.

Mario, Robert, Ella e Chris non convinti della buona fede di Melanie e mandano a monte l’appuntamento che Felix ha organizzato con la ragazza. Il giovane si arrabbia così tanto con i suoi amici che li rimpicciolisce senza rendersi conto che sta facendo quello che la cattiva Hulda Stechbarth si aspetta. Difatti quando Felix tenta di rimettere le cose al proprio posto, non ritrova la palla magica e sospetta che a rubarla sia stata Melanie. L’unica a volere i poteri della palla è proprio Hulda Stechbarth, oramai invecchiata e sulla sedia a rotelle vorrebbe con una magia riacquistare un po’ di vitalità.