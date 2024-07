Al Bano: duro sfogo dei figli Yari, Jasmine e Bido: “Abbiamo sofferto da piccoli”/ “Papà ha un difetto”

Yari, Jasmine e Bido Carrisi, figli di Al Bano: “Il gossip ci ha tormentati e fatto soffrire”

Non è un mistero per nessuno che Al Bano dagli anni ’60 è sulla cresta dell’onda non solo per la sua carriera lunga più di mezzo secolo ma anche per gossip. Negli ’70 ha fatto sognare generazioni d’italiani la sua storia d’amore con Romina Power. I due, coppia artistica oltreché nella vita, hanno dato alla luce quattro figli Ylenia, Yari, Cristel e Romina. Nel 1994, però, la scomparsa della primogenita ha portato una rottura nella coppia che è culminata prima nella separazione e poi nel divorzio. Negli anni successivi, poi, il cantante si è unito con Loredana Lecciso e dalla loro unione sono nati altri due figli Jasmine e Al Bano Jr, detto Bido.

Oltre ai diretti interessati Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso, l’essere costantemente al centro del gossip ha fatto soffrire e non poco i figli dell’artista. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, infatti, Yari ha confessato: “A me ha fatto molto soffrire: mi bastava il titolo di un giornale per cambiarmi tutta la giornata. Ci scattavano continuamente foto sotto le quali mettevano didascalie inventate, era una sorta di Instagram ante litteram.” E Jasmine Carrisi, che in un’altra intervista ha rivelato di non avere un fidanzato, gli ha fatto eco: “Questa continua attenzione mi ha fatto chiudere in me stessa, anche se salgo volentieri sul palco e lì mi dimentico di tutto il resto.”

Al Bano, i figli Yari, Jasmine e Albano Jr Carrisi non hanno dubbi: “Difetto più grande? È testardo”

Yari e Jasmine Carrisi hanno seguito le orme del padre Al Bano. Il primogenito durante l’intervista ha ammesso di aver pagato lo scotto di avere un padre famoso, soprattutto a causa dell’eterno paragone: “Quanto ai paragoni, inevitabili, basta andare dove non lo conoscono: in India sono stato benissimo.” Jasmine Carrisi, invece, ha confessato: “A me spiace quando sui social si aspettano che sia quasi un prolungamento di mio padre, come se dovessi cantare con il cappello sulla testa le sue canzoni. Io sono diversa.” Tutt’altra strada, invece, ha intrapreso il figlio più piccolo, Albano Jr Carrisi: “Sono l’unico che non ha scelto la carriera artistica: studio Economia al terzo anno, un giorno mi piacerebbe occuparmi della tenuta di Cellino. La disponibilità di papà con tutti la vedo come un pregio. Non ho patito l’attenzione, perché non me ne sono mai sentito al centro”. Se c’è una cosa su cui tutti e tre i fratelli sono d’accordo è il grande difetto di papà Al Bano: “È davvero testardo!”.











