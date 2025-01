Alessia e Luk3 sono una nuova coppia di Amici 2024? Come stanno le cose

Tra le teorie spuntate sul web negli ultimi giorni una in particolare riguarda da vicino i due allievi Alessia e Luk3, che sembrano essere particolarmente vicini in questa fase del programma. Secondo i più attenti, tra i due allievi di Amici 2024 sarebbe nata una certa complicità, e in particolare un evento sembra aver portato in direzione di una possibile relazione tra i due protagonisti del talent di Canale Cinque:

“Tutto è iniziato quando Alessia ha postato un video sui suoi social in cui la vediamo cantare Parigi in motorino, la hit di Luk3. Qualcuno ha però notato sul collo della ballerina uno strano segno e a quel punto sono partite le teorie degli utenti” la ricostruzione di Novella 2000 secondo alcuni fan. A intervenire sulla questione è poi stata la mamma di Alessia, Stefania Venditti, che in realtà ha messo a tacere il gossip con Luk3, chiarendo i motivi del segno sul collo: “Si è bruciata con la piastra per i capelli”.

Alessia e Luk3 e la teoria del bacio ad Amici 2024

Già nelle scorse settimane si era vociferato di un possibile bacio tra Alessia e Luk3 nella casetta di Amici 2024, si tratta però di alcune indiscrezioni che non hanno avuto conferme. I due allievi del talent condotto da Maria De Filippi si sarebbero scambiati un bacio durante una delle pause della trasmissione, ma le cose non sono state poi confermate, adesso però la possibilità che tra i due possa essere nuovamente nato qualcosa sembra aver scatenato i fan sui social, tra chi spera in una relazione e chi invece sogna altre questioni per i due allievi del talent di Mediaset.

Intanto si appresta a scattare la corsa per il Serale di Amici 2024 e vedremo chi tra i protagonisti ancora in gioco riuscirà a centrare il grande obiettivo.