Luk3 assente nella puntata di Amici 2024: problemi di salute per l’allievo?

Nel corso della puntata di oggi di Amici 2024 in onda su Canale Cinque al pubblico salta all’occhio l’assenza di Luk3 in studio, l’allievo e cantante infatti non è presente, come si comprende dalle anticipazioni, non ha preso parte alla puntata e i motivi sarebbero però piuttosto seri. Novella 2000 ha ricostruito la situazione, spiegando i motivi dell’assenza di Luk3 nella puntata di oggi domenica 22 dicembre:

“Secondo queste indiscrezioni, quindi, Luk3 sarebbe stato ricoverato in ospedale nella giornata di giovedì 19 dicembre, i motivi del ricovero non sono totalmente noti. Si dice che siano dovuti a una colica renale” si legge tra le colonne del sito che ha così spiegato l’assenza di Luk3 dalla puntata della trasmissione. Vedremo se ci saranno degli annunci ufficiali in merito alla questione, o quantomeno delle spiegazioni nel corso della puntata da parte della padrona di casa Maria De Filippi.

Come sta Luk3 dopo il ricovero in ospedale?

Nei giorni scorsi Luk3 è stato assente dal talent di Maria De Filippi e ovviamente anche la presenza nella puntata del talent è saltata per via delle questioni di salute che hanno visto il giovane malcapitato protagonista.

Sappiamo che Luk3 è risultato assente anche al pranzo di Natale con gli altri allievi, nei quali i ragazzi si sono scambiati gli auguri, ma anche bigliettini e messaggi, evento che si tiene ogni anno prima delle festività, ma al quale il giovane cantante non ha potuto partecipare. Per adesso non filtrano altre informazioni o aggiornamenti riguardo alle condizioni di salute dell’allievo, con i fan che si sono ovviamente preoccupati e hanno affidato ai social le loro paure dopo aver letto la notizia del ricovero, intanto l’augurio dei telespettatori è quello di ritrovare quanto prima il cantante tra i protagonisti di Amici 2024.

