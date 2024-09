Alfonso Signorini e Cesara Buonamici ricordano la mamma al Grande Fratello 2024: “È stata la fortuna più grande”

Non sono mancati momenti di commozione nel corso della terza puntata del Grande Fratello 2024, e non solo per i concorrenti nella Casa. Il ricordo della madre di Luca Calvani ha risvegliato emozioni mai sopite anche nel conduttore Alfonso Signorini e nell’opinionista Cesara Buonamici. Entrambi, infatti, hanno perso la loro mamma, la giornalista nello specifico due mesi fa e il dolore per la perdita è ancora molto forte.

“Io l’ho avuta fino a due mesi fa, quindi a un’età molto avanti, l’ho avuta sempre al fianco con questo sostegno, e sono sempre passati in secondo piano le mie paure, i miei difetti, le mie insicurezze. Queste sono le madri: vince sempre l’amore e il sostegno che ti danno. È la fortuna più grande che si può avere nella vita”, ha dichiarato una commossa Cesara Buonamici in diretta al Grande Fratello 2024.

Signorini mamma: “Ho cancellato l’unico audio che avevo con la sua voce”

Il ricordo della collega, ha dato ad Alfonso Signorini lo spunto per raccontare un aneddoto personale: “La voce poi non la ricordi. – ha esordito il conduttore – Man mano che il tempo passa, diventa sempre più fievole. Io avevo un nastro registrato nella mia segreteria di mia madre che ho cancellato inavvertitamente. È stato terribile, perché non potrò più sentirla”. “Io sto attentissima a non cancellarli, – ha allora replicato Cesara – perché la voglio sentire e la chiamo. Io lo so che ci guarda”. Un ricordo, quello andato in onda in diretta al Grande Fratello, che ha commosso anche Beatrice Luzzi, che pochi mesi fa ha perso suo padre Paolo.