Alice Campello e Alvaro Morata sono tornati insieme? Alcune foto comparse sul giornale spagnolo “Diez minutos” lascia ben sperare i fan. Dopo otto anni di amore, infatti, i due hanno annunciato un’improvvisa separazione, nonostante fino a poco tempo prima sembrassero più legati che mai. Quest’estate Alvaro Morata era corso tra le braccia della Campello dopo un gol, con un bacio appassionato che aveva fatto scalpore nel mondo del gossip.

Eppure dopo nemmeno un mese è arrivato l’annuncio sui social di una divisione definitiva. C’è però ora chi mormora di un ritorno di fiamma tra i due dopo che sono stati paparazzati insieme a Madrid da “Diez Minutos“. Pare che la coppia si sia mobilitata per accompagnare i due figli più grandi Alessandro e Leonardo a scuola per il loro primo giorno, mentre Alvaro Morata si trova in pausa dalle Nazionali. Poi sono stati paparazzati sulla stessa automobile in direzione “La Finca”, ovvero la loro dimora di Madrid in cui vivevano prima della separazione e in cui Alvaro si è stabilito in questi giorno per accompagnare i due gemelli a scuola.

Quella di Alice Campello e Alvaro Morata è stata senza dubbio una separazione particolare, dato che è arrivata come un fulmine a ciel sereno a fine estate. Come ha analizzato Fabrizio Corona nel podcast “Gurulandia“, pare ci sia qualcosa di non detto, data l’incoerenza temporale degli eventi. Com’è possibile fino al giorno prima dichiararsi felici e contenti per poi annunciare una separazione senza possibilità di ritorno? Molte coppie dello spettacolo hanno seguito lo stesso iter, come ad esempio Ilary Blasi e Francesco Totti, i quali hanno improvvisamente dichiarato di non essere più marito e moglie.

Molti tra i fan pensano a storie “di facciata”, che stanno in piedi solo per business. In effetti molti tra i vip come Alice Campello e Alvaro Morata vivono di quella che si potrebbe definire l’immagine di famiglia del Mulino Bianco, con tanti figli, una coppia giovane e bella e una casa milionaria. Forse, però, dietro ci sono semplicemente esseri umani con i problemi della vita quotidiana, e a volte la bomba scoppia improvvisamente. Solo il tempo potrà dirci se Alice Campello e Alvaro Morata sono tornati insieme o se stanno solo agendo per il bene dei figli.