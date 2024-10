Alyssa Montesi, chi è la figlia di Anna Falchi: lo speciale legame con la madre

Nella vita di Anna Falchi da anni è sbocciato uno speciale fiore, chiamato Alyssa Montesi, la figlia della celebre showgirl che in una intervista concessa qualche mese fa a La volta buona ha raccontato il suo rapporto con la ragazza, ammettendo che per lei sogna un futuro diverso: Se mia figlia Alyssa volesse seguire le mie orme? Spero non accada, onestamente, ovviamente la lascerò sempre libera di scegliere ma sarei più felice se studiasse” ha confidato Anna Falchi sulla figlia Alyssa Montesi.

Riguardo al rapporto con la ragazza nata dalla storia durata pochi anni con Denny Montesi, Anna Falchi non ha mai nascosto quanto sia forte il legame che unisce la coppia: “Lei è la mia forza, avevo anche paura di farla, è nata sotto le note di Meravigliosa creatura” ha confessato l’attrice e conduttrice su Alyssa Montesi.

Anna Falchi e il retroscena sul regalo per la figlia Alyssa Montesi

Dopo la nascita di Alyssa Montesi, Anna Falchi ha raccontato di aver ricevuto uno speciale legame da Claudio Lotito, imprenditore e presidente della Lazio, squadra per la quale la modella di origini finlandesi ha sempre fatto il tifo, proprio come la figlia: “Mi regalò delle tutine, con scritto “50 per cento mamma, 50 per cento papà: 100 per 100 laziale”. Tutte ste cose che io le mettevo, facevo le foto e ringraziavo” ha raccontato Anna Falchi a La volta buona su Rai1 tornando sul retroscena riguardante il presidente della Lazio.

Dopo i dubbi iniziali sulla fede calcistica, Alyssa Montesi, che ha seguito qualche partita della Lazio al fianco della madre, si è convinta di fare il tifo proprio come la madre per la squadra capitolina: “E’ diventata una grande soddisfazione per me” ha ammesso Anna Falchi nel programma di Caterina Balivo.