Andrea Griminelli, chi è il noto flautista lanciato da Pavarotti

Anche il celebre musicista sarà tra gli ospiti del concerto di Natale in Vaticano, Andrea Griminelli è originario di Correggio e si è avvicinato al mondo del flauto a dieci anni, studiando grandi predecessori. Nel 1985 ha vissuto un momento magico, dopo essere stato presentato da Luciano Pavarotti al Madison Square Garden, con il quale ha poi collaborato negli anni successivi, suonando anche in altri impianti storici, tra Londra, Parigi, la Scala di Milano, e anche tappe in Oriente, in Giappone. Una carriera costellata di soddisfazioni e successi quella vissuta da Andrea Griminelli, che ha poi concesso spazio anche alla vita privata, essendo legato a Rossana Redondo, divenuta poi sua moglie.

Rossana Redondo è anche la mamma delle due figlie di Andrea Griminelli, Sofia e Alessia, la donna è invece nativa di La Guajira, in Colombia, ma ha vissuto anche a Milano, oltre che in Germania, Messico e Spagna vista la sua carriera di modella.

Andrea Griminelli e l’iniziativa benefica di Rossana Redondo

Nel corso della vita la moglie di Andrea Griminelli, oltre a lavorare come modella, ha deciso di fare del bene, prestandosi a attività di beneficienza condivide con il marito, calandosi nei panni di imprenditrice, Rossana Redondo ha dato vita a un brand di abbigliamento, chiamato SolAzul Handmade

“L’iniziativa nasce piena di sogni e speranze, oltre che progetti a lungo termine. Tra questi, c’è l’idea di costruire una scuola in cui i bambini ricevano una buona educazione, cibo e servizi sanitari, dove imparino una professionalità che permetta loro di sopravvivere in modo degno” le parole di Rossana Redondo che ha raccontato così qualche dettaglio sul suo progetto. Intanto questa sera il pubblico avrà la possibilità di ritrovare all’opera Andrea Griminelli come flautista, essendo uno dei grandi orgogli italiani dello strumento.