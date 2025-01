Anticipazioni Endless Love, cosa accadrà secondo le trame turche

Tante novità e colpi di scena in arrivo nelle prossime puntate di Endless Love, la serie turca di Canale Cinque in onda ogni pomeriggio si appresta a regalare dei grandi colpi di scena verso il gran finale dei prossimi mesi. Stando a quanto trapelato proprio dalla Turchia, in Endless Love assisteremo a una serie di colpi di scena, con il commissario Hakan che entrerà in gioco e suggerirà a Kemal e Nihan di andare via dalla Turchia. Il divorzio da Nihan, e le nozze ormai alle porte della donna con Kemal, faranno perdere la testa a Emir Kozcuoğlu. L’uomo sarà disposto a tutto pur di vendicarsi sul suo peggior nemico, e non esiterà a mettere in atto il suo piano, infatti rischierà di dare fuoco alla donna da viva.

Blackout 2 Le verità nascoste, Alessandro Preziosi incidente sfiorato sul set/ "Rischiato la frattura gamba"

Emir cercherà di incastrare Kemal con un altro tranello e – quando Soydere arriverà nella casa in cui l’uomo sta bloccando in ostaggio sua figlia – metterà in mano all’ex una pistola chiedendole di scegliere tra la vita del neo marito e quella della figlia. Nihan, in lacrime, sparerà un colpo a Kemal, che si fingerà senza vita, ma sarà solamente un altro dei suoi piani, visto che indosserà un giubbotto antiproiettili.

Anticipazioni Blackout 2 Le Verità Nascoste, 2a puntata 21 gennaio 2025/ Marco trovato ferito e incosciente

Endless Love anticipazioni turche, Kemal si gode la rivincita?

Sempre secondo le anticipazioni di Endless Love delle prossime puntate provenienti dalla Turchia, scopriamo che Kemal tenterà di prendersi la sua rivincita, ma non sarà per niente facile alla luce dei fatti da poco accaduti.

Emir si darà alla fuga e verrà colpito da un proiettile sparato da Hakan, ma il colpo sparato non porterà a stravolgimento, l’uomo, ormai in fuga con un suo scagnozzo, si farà medicare la ferita. Kemal e Nihan resteranno in pericolo e a quel punto il commissario Hakan suggerirà all’amico di salutare il paese.

Anticipazioni Zorro Amore e Vendetta, 3a puntata 21 gennaio 2025/ Diego in difficoltà: accusato di omicidio