SI APRE IN BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE LA QUARTA PORTA SANTA DEL GIUBILEO 2025: INFO DIRETTA VIDEO STREAMING

Nel primo giorno dell’anno 2025 il Giubileo fa “tappa” in Basilica di Santa Maria Maggiore per l’apertura della quarta Porta Santa dell’Anno giubilare prevista dalla Bolla di Indizione firmata da Papa Francesco: nella solennità di Maria Santissima Madre di Dio, i pellegrini giunti a Roma si danno appuntamento presso la chiesa dove è conservata la più importante icona mariana al mondo, la Salus Populi Romani, più volte sede delle preghiere di Papa Bergoglio per una vera pace nel mondo. Nel Giubileo 2025 dedicato alla speranza cristiana, l’apertura della Porta Santa in Basilica di Santa Maria Maggiore rappresenta il penultimo “soglio” aperto dalla Chiesa per annunciare al mondo i prossimi 12 mesi di Anno Santo: un anno di perdono, di misericordia e di indulgenza plenaria, con la Basilica papale mariana penultima tappa prima dell’ultima Porta Santa da aprire il prossimo 5 gennaio presso San Paolo Fuori le Mura.

Santa Maria Maggiore, appena poche ore dopo la Santa Messa in Vaticano con Papa Francesco per il Capodanno cristiano 2025, si riempirà di fedeli e pellegrini con possibilità di ingresso (gratuito) tra le 14 e le 15.15: l’appuntamento per l’apertura effettiva della Porta Santa (completamente dedicata alla vita della Madonna) è previsto per le ore 17 con la diretta video streaming sui canali social di Vatican News, compresa la pagina YouTube ufficiale. A seguire della Porta Santa è prevista la Santa Messa di oggi 1 gennaio 2025, primo giorno dell’anno dedicato a Maria Santissima Madre di Dio: ad officiare entrambi gli eventi in Basilica di Santa Maria Maggiore provvederà l’arciprete ufficiale, cardinale Stanislaw Rylko. Papa Francesco ha infatti deciso di presiedere le aperture delle Porte Sante in San Pietro e nel carcere di Rebibbia, mentre per San Giovanni Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le Mura provvedono i singoli cardinali responsabili delle rispettive basiliche.

LA CENTRALITÀ DI MARIA NEL MESSAGGIO DI PACE DEL GIUBILEO 2025: DALLA PORTA SANTA ALLA CONVERSIONE

Nella Giornata Mondiale della Pace indetta dalla Chiesa ogni Capodanno, Papa Francesco durante la Santa Messa in San Pietro leggerà il messaggio dedicato al tema della speranza cristiana, al centro anche del Giubileo 2025 appena cominciato nella notte di Natale. Con l’apertura della Porta Santa oggi in Basilica di Santa Maria Maggiore la centralità della Madonna nell’Anno Santo viene ulteriormente ribadita, come riporta la Bolla di Indizione: le invocazioni a Maria, Madre di Dio, vengono ritenute centrali da Papa Francesco affinché in questo Giubileo tutti potranno «sperimentare la vicinanza della più affettuosa delle mamme, che mai abbandona i suoi figli».

È nel grembo di Maria, e grazie al suo libero Sì, che Dio ha dato forma e carne umana al Figlio dell’Uomo Gesù: nel pieno travaglio del mondo di oggi, ripeteva ancora il Papa nel messaggio Urbi et Orbi di Natale, il Signore si incarna nuovamente per dare piena realtà alla parola eterna di salvezza. È grazie alla Madonna che con la sua intercessione rende possibile tutto ciò, amando l’umanità come ha amato il suo Unico Figlio: la conversione del cuore richiesta dalla Chiesa in questo Giubileo 2025 passa inevitabilmente dal Sì di Maria, ricordato oggi nella solennità di Maria Santissima Madre di Dio. Con l’apertura della Porta Santa in Basilica di Santa Maria Maggiore, con la possibilità dei pellegrini di rivolgersi in preghiera davanti all’icona mariana, questo “passaggio” di speranza è rinnovato e reso eterno.

APERTURA PORTA SANTA IN SANTA MARIA MAGGIORE, DIRETTA MESSA IN STREAMING VIDEO