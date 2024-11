Anche l’assegno unico di novembre 2024 verrà elargito in base alla condizione in cui si trovano i beneficiari. Come di consueto l’ente previdenziale sociale stabilisce le date di pagamento in base ad eventuali cambiamenti o alla presentazione di nuove domande.

I nuclei familiari che riceveranno l’Assegno Unico Universale per i figli a carico nel minor tempo possibile (in previsione per metà novembre 2024) sono quelli la cui condizione è rimasta invariata. Mentre per chi ha apportato dei cambiamenti o per le nuove domande i tempi slittano.

Incentivi famiglie 2025/ Aiuti fino a 4.600€: chi può e come ottenerli (31 ottobre)

Assegno unico novembre 2024: le date di pagamento

L’assegno unico a novembre 2024 viene corrisposto soltanto in base alle condizioni cui ci si trova. L’INPS ha pianificato l’accredito suddividendo i nuovi beneficiari (o a chi è variata la propria situazione reddituale) da coloro che percepiscono l’indennità in modo continuativo (o anche chi ha già ottenuto la prima erogazione).

Nuovo assegno unico figli per genitori separati o divorziati al via da marzo 2025/ Come funzionerà?

Assegno unico novembre 2024 Data di pagamento Soggetti interessati Assegno unico Lunedì 18 novembre 2024 Famiglie con condizioni uguali Martedì 19 novembre 2024 Mercoledì 20 novembre 2024 Assegno unico Da sabato 23 a sabato 30 novembre 2024 Nuclei familiari che hanno variato la propria condizione o chi ha emesso nuove domande

Primo pagamento e condizioni

Il nuovo assegno unico prevede l’erogazione della somma spettante entro la fine del mese successivo rispetto a quello di presentazione della pratica. Se i beneficiari fanno richiesta a novembre, il primo accredito avverrà entro la fine di dicembre 2024.

POVERTÀ IN ITALIA/ Due proposte per salvaguardare i minori

La cifra spettante per l’AUU dipende dalla presenza o meno di figli con disabilità, dal numero dei componenti e dall’aggiornamento (corretto e adeguato) dell’ISEE. Affinché la dichiarazione reddituale sia correttamente aggiornata, occorre presentare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica).

Nel caso in cui non fosse stata richiesta la DSU e dunque l’ISEE risulterebbe obsoleto, l’assegno unico universale sarà elargito al minimo (equivalente a 57€ ciascun figlio minorenne), oppure al massimo pari a 199,40€ con ISEE minore o uguale a 17.090,61€.