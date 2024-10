Nella giornata di oggi Aulab – ovvero la prima scuola italiana dedicata interamente al Tech – e MediaWorld hanno annunciato l’apertura ufficiale di tre nuovi corsi interamente dedicati all’Intelligenza artificiale e pensati appositamente per studenti, laureati o addetti ai lavori che vogliono aumentare le loro competenze per lanciarsi come maggiori sicurezza in un ambiente lavorativo in fortissima crescita; perseguendo – peraltro – l’obiettivo di Aulab di combattere il marcatissimo divario digitale tra giovanissimi ed adulti, stimolando un nuova concezione dell’IA al sevizio dei lavoratori e dell’intera società.

Concretamente – come anticipavamo poche righe fa – i corsi aperti da Aulab e MediaWorld sono in totale tre, tutti con costi estremamente competitivi (si va dai 10 ai 500 euro) ed interamente mutuati online con un linguaggio semplice, accessibile e – talvolta – divertente: si parte da un Corso Base dedicato a chi si approccia per la primissima volta alle IA e vuole sfruttarle soprattutto nella vita quotidiana; passando ad un Corso Avanzato pensato appositamente per chi con l’IA vuole (o deve) lavorarci e cerca delle nuove competenze; fino ad una vera e propria Masterclass che affronterà nel dettaglio tutti gli aspetti, dall’uso alla generazione dei prompt efficaci.

L’iscrizione ai corsi Aulab-MediaWorld è aperta tutto l’anno e si può fare semplicemente collegandosi all’apposito sito (raggiungibile cliccando su queste parole e poi sulla sezione ‘Scopri tutti i corsi‘) o anche in uno qualsiasi dei punti vendita della catena leader nella vendita di elettronica di consumo acquistando le apposite card da riscattare sul sito della Tech School; mentre durante la cinque giorni del Lucca Comics & Games verrà lanciato anche il nuovissimo Corso IA per studenti.

MediaWorld: “Con Aulab verso un futuro in cui l’IA sarà alla portata di tutti”

“Questo nuovo progetto – commenta il CEO e co-fondatore della scuola Aulab Davide Neve – rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra missione di abbattere il digital divide” iniziato ormai 10 anni fa con l’apertura della “prima Tech School in Italia” che segue il modeli didattico americano “dei coding bootcamp” che fino ad ora ha permesso di formare “oltre 10mila studenti” che nel 90% dei casi – almeno per quanto riguarda il corso di coding ‘Hackademy’ – hanno trovato immediatamente lavoro.

Dal conto suo – invece – il COO di MediaWorld Vittorio Buonfiglio ha posto l’accento sull’impegno della sua azienda “nel fornire non solo prodotti, ma servizi a valore aggiunto” per tutti i clienti, investendo assieme ad Aulab “nella formazione e nell’educazione digitale” utile a creare un futuro in cui l’AI “sarà uno strumento alla portata di tutti” che aprirà la strada “a nuove opportunità e (..) al progresso sociale“; ricordando anche le altre iniziative di inclusione digitale come “Tech is Woman [dedicato] al mentoring per il mondo femminile nel settore tech” oppure “i MediaWorld Lab [con cui] gli studenti possono sviluppare competenze con le nuove tecnologie“.