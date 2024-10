Barbara D’Urso ha due figli, Giammauro ed Emanuele, nati dalla sua unione con il produttore cinematografico Mauro Berardi con il quale è stata sposara dal 1982 al 1993. Con entrambi ha un rapporto davvero speciale, in più occasioni ha parlato del loro legame ma difficilmente sono apparsi insieme. Il motivo? Tutti e due hanno optato per un percorso totalmente diverso rispetto a quello dei loro genitori, ci tengono moltissimo alla loro privacy ed è per questo che preferiscono restare alla larga dai riflettori. Lei ha sempre rispettato la loro decisione, infatti nonostante sia un personaggio noto nel mondo dello spettacolo e della televisione e molto attiva sui social non pubblica quasi mai foto che li ritraggono insieme.

In una passata ospitata a Verissimo la conduttrice a Silvia Toffanin ha rivelato che dei suoi figli non parla praticamente mai perché la loro vita deve rimanere tale. In quella occasione aveva ribadito che entrambi sono molto discreti e lei rispetta la loro decisione di rimanere fuori dal mondo dello spettacolo.

Giammarco Berardi è nato nel 1986, svolge la professione di medico dopo essersi laureato in medicina con il massimo dei voti. In una passata intervista Barbara D’Urso aveva ammesso che la fine del matrimonio con Mauro Berardi fu traumatica, col tempo però è riuscita ad avere un sereno rapporto con l’ex marito, a parer suo per due genitori questa è una conquista importante. Stando ai rumors il rapporto tra loro è migliorato proprio in occasione della laurea del figlio. Oggi il primogenito della conduttrice lavora all’ospedale Forlanini di Roma, per anni però ha girato il mondo come medico nelle zone colpite dalla guerra.

Emanuele Berardi è nato invece nel 1988 ed è un videomaker, fotografo e produttore. Il secondogenito di Barbara D’Urso realizza molti reportage fotografici in giro per il mondo, è stato anche in Palestina, Thailandia e Israele. Nel 2015 durante l’Expo di Milano le sue foto sono state esposte in una mostra personale che gli ha fatto conquistare non poco successo.

Barbara D’Urso non ha mai nascosto il fatto che tra i sue vecchi amori quella con Mauro Berardi è stata la sua storia d’amore più importante. In più occasioni ha infatti ammesso che è senza dubbio l’uomo che ha amato di più nella sua vita, infatti con lui ha sentito il desiderio di diventare mamma. Quando si sono detti addio la sofferenza per la separazione è stata tantissima, ha impiegato molti anni prima di innamorarsi di nuovo.

In passato l’amatissima conduttrice ha avuto relazioni sentimentali importanti, si è anche risposata nel 2002 con Michele Carfora, ma nemmeno con lui le cose sono andate bene. I due si sono infatti separati nel 2006. Ha avuto anche altri flirt con personaggi famosi, da anni però preferisce tenere la sua sfera sentimentale lontana dai riflettori, da anni i paparazzi cercano di pizzicarla in compagnia di un presunto compagno ma ad oggi risulta essere ancora single.