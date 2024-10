Barbara d’Urso in passato ha avuto un debole per alcune star del mondo della musica, tra queste Vasco Rossi e Miguel Bosé. In passato a Pomeriggio 5 parlando del primo disse che era bello come il sole, stando ai rumors mentre i due stavano insieme l’amatissimo cantante scrisse per lei il brano ‘Brava’, lui però non ha mai confermato l’indiscrezione.

La nota conduttrice partenopea è pronta a tornare sul piccolo schermo, sarà ballerina per una notte a Ballando con le stelle. Nel corso della sua carriera ha fatto sempre parlare di sé per la sua sfera professionale, spesso è finita al centro del gossip anche per via della sua vita privata nonostante abbia sempre cercato di tenerla lontana dai riflettori. L’amatissima conduttrice ha alle spalle due matrimoni e diversi flirt con personaggi noti. Dal 1982 al 1993 è stata sposata con il produttore cinematografico Mauro Berardi, dal loro amore sono nati i figli Giammauro ed Emanuele. Nel 2002 è convolata a nozze con Michele Carfora, i due sono stati legati sentimentalmente fino al 2006, il divorzio è stato poi ufficializzato nel 2008.

Barbara D’Urso ha sofferto tanto per amore, le nozze naufragate con Berardi e Carfora

In più occasioni Barbara D’Urso ha parlato dei suoi vecchi amore, per ben due volte ha pronunciato il fatidico ‘si’ in passato ma le cose non sono andate come sperava. Anni fa a Domenica Live ha fatto sapere che Mauro Berardi è l’uomo che ha amato di più nella sua vita, infatti con lui ha avuto due figli, quando il matrimonio è giunto al capolinea ha sofferto moltissimo. Anche la rottura con il suo secondo marito, Michele Carfora, l’ha devastata. A farla stare male è stato anche il fatto che la fine della loro relazione fu una cosa pubblica, riportata praticamente su tutti i giornali, a causare l’addio fu un tradimento da parte del ballerino. Probabilmente è a causa del dolore provato che col tempo ha deciso di mantenere il più stretto riservo sulla sua sfera personale, da anni infatti cerca di proteggere il più possibile la sua privacy.

La famosa conduttrice è stata legata sentimentalmente anche a Memo Remigi, la loro storia d’amore durò due anni. Parlando della loro relazione in passato lei ha rivelato che per lei è stato più un padre che un compagno. Stando ai rumors la D’Urso ha avuto dei flirt anche con altri volti noti, tra questi il calciatore Fabio Galante, il personal trainer Marco Rustichelli e l’ex marito di Simona Ventura Stefano Bettarini.

Barbara D’Urso approda a Ballando con le stelle, sarà ballerina per una notte

Da più di un anno Barbara D’Urso è lontana dal piccolo schermo, la sua collaborazione con Mediaset si è interrotta in modo brusco e in molti si chiedono se tornerà presto in televisione nei panni di conduttrice. Intanto, dopo una lunga assenza presto la rivedremo in prima serata, Milly Carlucci infatti ha deciso di arruolarla nel cast di Ballando con le stelle. Inizialmente si vociferava che avrebbe fatto parte della giuria, ma così non è stato, non sarà nemmeno una concorrente della nuova edizione.

La conduttrice approderà nel famoso programma di Milly Carlucci nei panni di ballerina per una notte, lei non vede l’ora di vivere questa nuova avventura televisiva. Da sempre è nota la sua grande passione per la danza, più volte ha fatto sapere che prende delle lezioni di ballo private ed è una delle attività che le consentono anche di restare in forma smagliante all’età di 67 anni.