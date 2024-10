Beatrice Luzzi critica Shaila Gatta per il comportamento con Javier al Grande Fratello 2024: “Lo trovo innaturale!”

Continuano le stoccate di Beatrice Luzzi nei confronti di Shaila Gatta al Grande Fratello 2024. Nel corso delle ultime dirette, l’opinionista ha spesso espresso dubbi nei confronti della ballerina, non risparmiando qualche critica. Così avviene anche nel corso della puntata del 14 ottobre, che vede al centro della discussione l’avvicinamento di Shaila a Javier. “Io continuo a non crederle. Vedo molta scienza nei suoi movimenti e poco cuore”, tuona Beatrice Luzzi su Shaila, che replica: “Che senso avrebbe avuto aspettare un mese intero allora?”

“Io mi chiedo che senso ha non dargli un bacio!” è la risposta piccata di Beatrice, ma Shaila è pronta a ribattere a tono “Scusami, ma tu hai i tuoi tempi, io c’avrò i miei, perché mi devi giudicare?” “Non è una questione di tempi, – continua Luzzi – vedo tanta costruzione e poca spontaneità. Il fatto di fare tante avances, tante provocazioni, poi invece fermarsi di fronte a un bacio… lo trovo innaturale. Trovo molto contraddittorio un comportamento così esplicito fisicamente che però non arriva a un semplice bacio. Tirarsi indietro di fronte a un bacio è scientifica come cosa”.

Shaila Gatta replica: “Sono un disastro con gli uomini per quello che ho vissuto in passato”

Shaila Gatta non perde la calma, in diretta al Grande Fratello 2024, di fronte alle critiche di Beatrice Luzzi e, anzi, cerca di spiegare la sua posizione: “Dopo un mese finalmente ho preso una decisione, che per un mese mi hanno criticato il fatto di non prendere questa decisione. Adesso che ho anche un ragazzo che sta capendo e a cui sto anche dando il tempo di fidarsi, permetti che questo bacio scatta quando ce lo sentiamo noi.”

Spiega, infine, che il suo atteggiamento con Javier nasce dalle delusioni avute in passato con gli uomini e con uno in particolare: “Così come sono qua sono anche fuori con gli uomini. Sono un disastro. Mi sono innamorata una volta ma della persona sbagliata, non sono mai stata ricambiata. È durata tre anni. Sai cosa mi ha detto quando mi ha lasciata? ‘Per me eri un trofeo’, quindi perdonami se non mi fido.”

