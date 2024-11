Grande Fratello 2024, le Non è la Rai nominano Federica e scatenano il dibattito

Scontro tra Beatrice Luzzi e le Non è la Rai nel corso della puntata del Grande Fratello 2024 andata in onda ieri sera. Tutto è nato quando, durante le nomination palesi, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi hanno deciso di nominare Federica Petagna avanzando come motivazione il fatto di essere una delle ultime arrivate: “So che non te l’aspetti ma in questo tavolo ci sono ancora troppe persone che, dopo due mesi, è difficile nominare. Ma questo non può essere per te un peso, sei troppo intelligente per pensare che questa nomination sia per te come persona, ma è semplicemente il gioco“.

Una giustificazione che la giovane ex Temptation Island accetta ma non condivide pienamente, considerando che con loro aveva sinora costruito un bellissimo legame: “Capisco perché ci sta, però su questa nomination ci resto un po’ più male“. Anche Alfonso Signorini rimane meravigliato dalla nomination delle Non è la Rai, spiegando che in giornata sono sempre “pappa e ciccia” con Federica, ma le due concorrenti specificano: “Ma noi siamo pappa e ciccia un po’ con tutti, che dobbiamo fare?“.

Beatrice Luzzi accusa le Non è la Rai: “Voltafaccia“. Ilaria la gela: “Parli tu che…“

Tuttavia il clima si è fatto più teso con la bordata di Beatrice Luzzi dallo studio, in riferimento alla nomination delle Non è la Rai e alla loro motivazione: “Non è la prima volta che fanno le voltafaccia così“. Pamela Petrarolo (che ieri sera ha anche ricevuto la bellissima sorpresa della figlia Alice) a quel punto le domanda: “Quale sarebbe l’altra volta?“. L’attrice ha le idee ben chiare su di loro e spiega: “In generale, durante la settimana parlate male e poi in puntata parlate bene“. Pamela vorrebbe esempi concreti a tal riguardo, per portare avanti la discussione, ma è Ilaria Galassi a lanciare una bordata all’opinionista, in riferimento al suo passato da concorrente del reality nella precedente edizione: “Poi parla Beatrice, che non faceva altro che parlare male di tutti“.

Beatrice a quel punto esclama ironica e con un sorriso: “Ci mancava stasera!“. Poi, altrettanto ironica, invita loro a non prendersi troppo sul serio: “Ragazze state tranquille, dai. Siete voi le concorrenti, non io“. Ilaria però ribatte: “Amore, anche tu lo sei stata, dovresti capire!“. Dopo qualche secondo di silenzio, la Luzzi appare rassegnata: “Mamma mia, non si può fare un minimo di critica a voi. Spaventose!“. Ilaria però la gela, l’ultima replica di questo scontro a distanza: “Sì ma falla costruttiva la critica. Guardati meglio il Grande Fratello, probabilmente non ci segui abbastanza“.