Non si placa l’interesse di Bernardo Cherubini nei confronti di Amanda Lecciso, ma le cose sembrano essere precipitate a dismisura. Il fratello del cantante Jovanotti si è preso una bella cotta per la sorella di Loredana, ma i suoi atteggiamenti esagerati non stanno avendo esito positivo, chiaramente. Eppure anche dalla parte di Amanda ci sono dei comportamenti ambigui: la donna, nonostante non sia interessata al corteggiamento del concorrente, non prende il coraggio di dirgli di non contraccambiare il suo sentimento

Cristel Carrisi, chi è la figlia di Al Bano/ Screzi con Loredana Lecciso? "Niente contro di lei"

Così, Bernardo Cherubini ha deciso di confrontarsi ancora una volta con Shaila Gatta, che in questo periodo di amore non corrisposto gli sta accanto cercando di fargli aprire gli occhi. L’ex velina ha ribadito che da parte di Amanda Lecciso ci vorrebbe correttezza, ovvero la forza di ammettere che l’attrazione non è reciproca. “Forse è una donna single e le piace essere corteggiata, la lusinga“, ha continuato Shaila Gatta insieme a Jessica Morlacchi, che ha assistito alla conversazione. Sebbene a molte donne faccia piacere essere desiderate, è anche vero che in questo caso la Lecciso non dovrebbe approfittare dei sentimenti di Cherubini.

Loredana Lecciso chi è/ Compagna di Al Bano e trash in tv: "Romina Power? Ecco come sono i rapporti oggi"

Bernardo Cherubini furioso con Amanda Lecciso: “Davanti a me ha abbracciato…”

Al Grande Fratello il clima non è dei migliori. Dopo il lancio del bollitore di Helena Prestes in casa regna un’atmosfera decisamente pesante. A sollevare gli animi ci sono però Bernardo Cherubini e Amanda Lecciso, impegnati in un flirt che non si sa dove voglia andare a parare. Da una parte abbiamo Amanda, che nonostante respinga le avances del coetaneo non accenna a dire schiettamente di non esserne interessata. Dall’altra Bernardo Cherubini, che si scapicolla per capire cosa sta pensando la coinquilina per la quale prova una fortissima attrazione.

Bernardo Cherubini tenta di baciare Amanda Lecciso, lei scappa da Luca Calvani/ Fan furiosi: "Così è troppo"

Non solo, il fratello di Jovanotti si è reso protagonista di un triste siparietto: ha tentato di baciare Amanda Lecciso contro il suo volere. In ogni caso, il concorrente si è detto deluso dai comportamenti della donna, che sembra stia “giocando” a farlo ingelosire. Come lui stesso ha raccontato, è successo che in cucina si sia buttata su Maxime, abbracciandolo da dietro nonostante Cherubini stesse guardando: “L’ha fatto davanti a me, capite? E poi Maxime è venuto ad abbracciarmi per restituirmi il gesto di lei”. Insomma, un intrigo che sembra tutt’altro che semplice da gestire. Come andrà a finire?