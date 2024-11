Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono una delle coppie con personaggio vip e rispettivo maestro nella trasmissione tv Ballando con le Stelle, programma che va in onda ogni sabato sera in prima serata e vede la conduzione di Milly Carlucci. Fin dalle prime puntate i due protagonisti sembravano diversi dalle altre coppie e lo hanno notato sia il pubblico che la giuria della sfida.+

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono arrivati entrambi single allo show e in tanti hanno notato un particolare feeling instaurarsi settimana dopo settimana. I due sono diventati pian piano una vera coppia e li abbiamo ammirati regalandosi uno splendido bacio. Una coppia perfetta sia in pista dove restano tra i favoriti principale della competizione sia fuori dove appaiono più innamorati che mai e fanno sognare i fan.

Nelle ultime settimane i due si stanno conoscendo, lei è andata a casa dell’uomo a Londra mentre successivamente lo ha portato nella sua amata Puglia, a conoscere persone e ambienti a cui Bianca è particolarmente legata: “Volevo fargli conoscere il paese e le persone che amo”. Anche la madre di Bianca è apparsa felice nel vedere il feeling e il rapporto della coppia.

Bianca Guaccero e il rapporto con Giovanni Pernice, a Ballando con le Stella nasce una nuova coppia!

Il rapporto tra i due è magico per alcuni e Bianca ha sottolineato: “Comunque vada posso dire che ho avuto la fortuna di conoscere un uomo – che è appunto Giovanni Pernice – che mi sta facendo diventare migliore”. Bianca Guaccero ha sottolineato che il neo compagno crede molto in lei e questo lo rende diverso rispetto a tutti gli altri rapporti che ho avuto precedentemente e ha sottolineato: “Per me questa persona è un valore aggiunto”.

La donna ha parlato più volte di questa storia e nel corso di Storie di donne al bivio Week End ha elogiato cosi il rapporto con il nuovo compagno: “Avevo messo una specie di pietra sul cuore, avevo difficoltà nel credere al vero amore. Quando ho incontrato Giovanni mi sono sentito a casa e sono stato a Londra con lui e poi 24 ore con i miei”, ha spiegato la donna raggiante.

Bianca crede molto in questa storia ed ha presentato Giovanni anche alla piccola Alice, ennesimo segnale che i due credono molto in questo rapporto. La donna ha infine chiarito: “Caro Giovanni, ti prometto di lasciare fuori tutte le mie paure, i dubbi e le chiusure. Il regalo di Natale che faccio a noi è quello di credere nelle nostre possibilità”.