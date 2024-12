Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono tra i finalisti di Ballando con le Stelle 2024, il dance show campione d’ascolti condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. La coppia sin dalla prima puntata si è contraddistinta sulla pista da ballo e non hanno fatto da meno durante la semifinale quando si sono esibiti in un Jive sulle note del medley di Tina Turner facendo impazzire tutti! Guillermo Mariotto è elettrizzato: “hai liberato la bestia, lui non c’era, c’eri te e c’era Tina dentro di te! 1000 non 10!”, mentre Ivan Zazzaroni “l’ultima volta ti avevo chiesto di sporcare un pò il ballo, se potessi darti 46 te lo darei. Questo è il più bel jive di sempre a Ballando”. Poi è la volta di Selvaggia Lucarelli: “non ho capito niente di quello che è successo. Allora io sono qui da 9 anni e non ho mai sentito il pubblico dire bis, voleva rivedere questo show perchè tale si chiama!”.

Bianca Guaccero:"In ansia per la finale Ballando con le stelle”/ Come si sta preparando con Giovanni Pernice

Anche la presiedente di giuria Carolyn Smith non ha parole: “eccellente, già dalla prima puntata che voi portate questa qualità in pista e un tipo di spettacolo che voglio vedere, quando Ballando finisce, ogni sabato sera. E poi finalmente non sentivo le cavolate ‘troppo perfetto’ ‘troppo noioso’, è perfetto così”.

Chi è Bianca Guaccero, carriera e Ballando con le stelle 2024/ "Giovanni Pernice? Ha valori molto solidi..."

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: per i social sono i vincitori di Ballando con le Stelle 2024!

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono i favoriti alla vittoria di Ballando con le Stelle 2024, anche se è ancora tutto da decidere. Per i social non ci sono dubbi: sono i migliori di questa edizione e meritano di alzare la coppa. Sarà davvero così? Sui social da settimana è un tripudio di messaggi e complimenti verso la coppia con tantissimi utenti che hanno sottolineato la bravura della conduttrice e del suo maestro di ballo. “I migliori a mani basse . 10 ed è poco” – scrive un utente su X a cui fa eco un altro – “Lei pazzesca, mi è sempre piaciuta, ma è stata copiata la coreografia ballata da Nicole Scherzinger di qualche anno fa a Dancing with the stars. Perfino lo stesso vestito”.

Bianca Guaccero conduttrice di Prima Festival?/ Cresce l'attesa, ecco chi potrebbe affiancarla

E ancora: “Bianca è l’unica che fa spettacolo perché e’ puro spettacolo! Magica coppia di ballo! Bravo Giovanni Pernice ad essere davvero un Maestro, un maestro che insegna e sta sempre un passo indietro all’allieva! I MIGLIORI IN ASSOLUTO!” e “Semplicemente grandiosi”. Infine c’è chi scrive: “Per me hanno già vinto. Hanno bucato lo schermo” e ancora “i giuria può dire ciò che vuole ma la Guaccero è la migliore.Lei sì che dà emozioni”.