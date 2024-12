Questa sera, sabato 21 dicembre, su Rai 1 andrà finalmente in onda la finale di Ballando con le stelle 2024. Dopo ben tre mesi, giunge al termine una delle edizioni più folli e fortunate dello show condotto da Milly Carlucci. Tra i favori alla vittoria, troviamo sicuramente Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. In un’intervista rilasciata al portale SuperguidaTv, Bianca ha ripercorso la sua avventura a Ballando con le stelle e ha svelato come si sta preparando in vista della puntata finale, non nascondendo la sua ansia. “Eh, raga, è dura. Sono molto in ansia, ma nel senso positivo. Mi sento piena di adrenalina”, ha detto la Guaccero.

Perfezionista com’è, in questi giorni Bianca Guaccero si sta dedicando a ripassare per bene tutte le coreografie con cui ha ballato finora a Ballando. In più, insieme al suo maestro Giovanni Pernice, stanno montando un nuovo pezzo. Il percorso della conduttrice è stato uno dei più memorabili nella storia di Ballando con le stelle, grazie al grande talento di Bianca e le coreografie di alto livello preparate da Pernice. Tuttavia, ciò che rimarrà maggiormente impresso nel cuore della showgirl sarà l’affetto del pubblico: “Il pubblico è stato per me come avere due ali che mi hanno permesso di volare. Abbiamo raggiunto dei record sui social di commenti, like e voto”.

Durante la sua avventura a Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero ha trovato anche l’amore. Tra la conduttrice e il suo maestro, Giovanni Pernice, è nata una passione che li ha resi una coppia solida. Sul palco dello show Bianca ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla loro relazione, lasciando il futuro della coppia avvolto nel mistero. Con Giovanni diviso tra l’Inghilterra e l’Italia, molti si chiedono come riusciranno a gestire la distanza. Nel frattempo, Bianca resterà sicuramente nel nostro Paese: a febbraio, infatti, pare che affiancherà Gabriele Corsi alla conduzione del Primafestival del Festival di Sanremo.

Prima di Sanremo, però, Bianca Guaccero ha davanti un’altra grande sfida: la finale di Ballando con le Stelle 2024, che si terrà questa sera. La conduttrice è tra le favorite e, secondo i pronostici, si contenderà la vittoria con Luca Favilla e Federica Nargi, la sua rivale numero uno per tutta l’edizione. Per il terzo posto sul podio, invece, la gara è ancora aperta: in lizza ci sono Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca o Anna Lou Castoldi con Nikita Perotti. Ma quest’anno Ballando è stato pieno di sorprese, quindi il nome del concorrente che solleverà la coppia rimane ancora una grande incognita.