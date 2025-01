Calciomercato Atalanta News: opportunità Axel Disasi per la difesa

Il calciomercato Atalanta è alla ricerca di un difensore centrale che possa aggiungersi a quelli già presenti nella rosa allenata da Gian Piero Gasperini per allungare il numero di opzioni a disposizione dell’allenatore e per dargli sostituti di livello internazionale per lottare su più fronti il più a lungo possibile. Il primo nome cercato dalla dirigenza neroblu è stato quello di Joel Ordonez, difensore ecuadoriano 2004 del Club Brugge che manterrebbe la linea societaria di acquistare giocatori giovani e promettenti a pochi milioni di euro per poi rivenderli a cifre nettamente maggiori.

Negli ultimi giorni però si è fatta strada la notizia che vedrebbe il club bergamasco interessato ad uno dei numerosi giocatori in uscita dal Chelsea nel reparto difensivo, il nome è quello di Axel Disasi, difensore francese arrivato lo scorso anno dal Monaco per 45 milioni di euro ma che in questo anno e mezzo a collezionato poche presenze. Il difensore vuole trovare spazio e ha chiesto quindi di lasciare il Chelsea: su di lui c’è anche la Juventus che lo ha valutato per sostituire Bremer, la trattativa comporterebbe il prestito fino a fine stagione con parte dello stipendio pagato dagli inglesi.

Calciomercato Atalanta News: colpi in prospettiva, Saba Goglichidze e Giacomo Gabbiani

Il calciomercato Atalanta si muove poi in prospettiva cercando di portare a Bergamo due giocatori che stanno ben impressionando in queste loro prime stagioni con i loro rispettivi club, il primo nome, quello su cui i neroblu si stanno avvicinando con più forza è Giacomo Gabbiani, attaccante della Primavera della Cremonese su cui si sono interessate diverse società italiane e no come il Real Betis, e che l’Atalanta prenderebbe per aggregarlo alla sua Primavera per poi portarlo nel progetto Atalanta U23.

L’altro profilo su cui il calciomercato Atalanta sta lavorando in prospettiva futura è quello di Saba Goglichidze, difensore centrale e all’occorrenza terzino destre georgiano classe 2004 di proprietà dell’Empoli con cui quest’anno ha disputato in maniera ottima 18 partite che gli sono valse l’interesse di Milan e Juventus che vedono nel giocatore un possibile punto fermo su cui costruire il futuro della loro fase difensiva. Il trasferimento all’Atalanta permetterebbe a Goglichidze di mantenere il modulo con 3 difensori con cui quest’anno si è trovato bene, la trattativa lo porterebbe a Bergamo immediatamente ma il giocatore verrebbe rimandato a Empoli a finire la stagione, stessa formula proposta da Juventus e Milan.