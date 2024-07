Calciomercato Bologna News/ Hummels priorità in difesa, per l’attacco ecco Hugo Duro (15 luglio 2024)

CALCIOMERCATO BOLOGNA NEWS: HUMMELS E NON SOLO

Sono giorni importanti per il calciomercato Bologna: dicevamo già nei giorni scorsi che il club felsineo non è ancora riuscito a mettere a segno operazioni importanti per onorare la sua partecipazione alla Champions League, questo naturalmente deriva anche dal dover definire le cessioni illustri e danarose di Riccardo Calafiori e Joshua Zirzkee. Intanto Giovanni Sartori si guarda intorno, per esempio in difesa: con la partenza di Calafiori, inevitabilmente servirà un nome importante anche per stuzzicare la fantasia e riaccendere l’entusiasmo dei tifosi, e questo nome da qualche giorno sembra corrispondere a Mats Hummels.

Calciomercato Bologna News/ Ioannidis, ora o mai più. Cambiaghi, visite mediche e firma (11 luglio 2024)

Il tedesco si è svincolato dal Borussia Dortmund, e porterebbe straordinaria esperienza: ha vinto cinque volte la Bundesliga, il Mondiale con la Germania, è stato per anni un titolare inamovibile di Dortmund e Bayern così come della sua nazionale, oggi chiaramente non è più di primo pelo (è un classe ’88) ma certamente sarebbe ancora un elemento validissimo sul quale contare, oltre al fatto che alla voce entusiasmo sarebbe perfetto. In più il calciomercato Bologna sonda Igor, qui probabilmente per richiesta diretta di Vincenzo Italiano che lo ha allenato alla Fiorentina: oggi il brasiliano gioca nel Brighton.

Calciomercato Bologna News/ Cambiaghi si farà, ma il grande sogno è Mikautadze (oggi 10 luglio 2024)

CALCIOMERCATO BOLOGNA, HUGO DURO PER L’ATTACCO

Alla voce attacco, allo stesso modo, il calciomercato Bologna ha in testa al momento più nomi. Quello di Georges Mikautadze lo avevamo fatto ma sul georgiano c’è inevitabilmente mezza Europa, un altro sarebbe quello di Youssef En-Nesyri sul quale sembra aver convertito anche la Roma che deve rimpiazzare Romelu Lukaku, il primo desiderio del Bologna sarebbe Fotis Ioannidis che avrebbe già espresso gradimento per la destinazione e la possibilità di giocare in Champions League, ma il Panathinaikos sta resistendo per provare a confermarlo e così per forza di cose i felsinei si stanno rivolgendo altrove.

Calciomercato Bologna News/ Hummels il colpo Champions. Dopo Zirkzee, Cambiaghi o Kouame (8 luglio 2024)

Per esempio al Valencia, dove gioca Hugo Duro: classe ’99, cresciuto nelle giovanili del Getafe e passato anche dal Real Madrid, dove però ha giocato appena due spezzoni sotto la seconda gestione di Zinedine Zidane. Dal 2021 gioca appunto nel Valencia, e dopo due stagioni discrete si è finalmente affermato: ha segnato 13 gol nell’ultima Liga. I pipistrelli chiedono almeno 20 milioni di euro per il suo cartellino: prezzo non indifferente ma certamente spendibile una volta che dal Bologna saranno usciti i grandi nomi, la società però come detto si sta guardando attorno alla ricerca di altri candidati per sostituire un elemento fondamentale come Zirzkee.











© RIPRODUZIONE RISERVATA