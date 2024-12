CALCIOMERCATO BOLOGNA NEWS, KARLSSON VERSO LA CESSIONE

Quando si parla di Bologna si tende sempre a minimizzare il grande lavoro svolto da Vincenzo Italiano. Il club felsineo è settimo in classifica a 28 punti in 16 partite a -3 dal quinto posto che ad oggi, considerando il ranking, varrebbe la qualificazione in Champions League.

In tutto ciò, i rossoblu hanno perso tante energie proprio nella Coppa dalle grandi orecchie di quest’anno oltre a non avere più né Calafiori né Zirzkee, sostituiti fin qui non all’altezza da Casale e Dallinga. Proprio dall’ex Tolosa parte il nostro approfondimenti sul calciomercato Bologna.

L’attaccante è in ombra, soprattutto se paragonato ad uno scatenato Santiago Castro, ma a decidere l’ultima sfida contro il Torino è stato proprio Dallinga, entrato in campo da pochissimo e bravo a sfruttare un errore di Masina.

La società e Italiano non hanno mai smesso di dare fiducia al giocatore che dunque è destinato a rimanere al Dall’Ara almeno fino alla fine di questa stagione. Ricordiamo che per acquistarlo, il Bologna ha speso 15 milioni di euro più bonus.

Chi invece potrebbe partire è Jesper Karlsson, giocatore che non sta riuscendo a trovare il suo equilibrio a Bologna. Un altro giocatore che è vicino a fare la valigie è Martin Erlic, che piace sia Parma che alla Fiorentina.

Due giovani invece sono destinati a mettere minuti importanti in cascina ovvero Tommaso Corazza e Niklas Pyyhtia, quest’ultimo seguito molto in Serie B. Il primo invece piaceva tanto a Thiago Motta mentre Italiano lo vede meno rispetto al suo predecessore.

CALCIOMERCATO BOLOGNA NEWS, ITALIANO (RI)VUOLE QUARTA

Il calciomercato Bologna però è ricco anche di novità per quanto concerne i movimenti in entrata. Partiamo dalla difesa dove Martinez Quarta potrebbe arricchire il reparto arretrato di Italiano che già lo ha avuto a Firenze. L’esplosione del giovane Comuzzo al Franchi ha chiuso la strada all’argentino che recentemente è stato sondato anche dal Torino, squadra che avrebbe bisogno di qualche certezza in più per quanto riguarda la difesa.

Tra i giocatori offensivi è finito nel mirino del calciomercato Bologna Gaetano Oristanio. Il trequartista ex Inter e Volendam si sta comportando bene a Venezia dopo un avvio claudicante. Il suo profilo sarebbe ideale per il reparto avanzato.