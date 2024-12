CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, SETTE MILIONI PER QUARTA

Il calciomercato Fiorentina cerca il grande colpo in difesa. I viola godono di un tesoretto non indifferente con Lucas Martinez Quarta ormai è ai margini della rosa con Raffaele Palladino dopo che è stato un elemento fondamentale di Vincenzo Italiano che ha provato a portarselo dietro a Bologna. Sull’argentino si era fatto avanti anche il Torino, alla ricerca di un difensore dopo le prestazioni negative di Masina e Maripan. Il costo però è eccessivo da fronteggiare per i granata mentre il River Plate è pronto a spendere 7 milioni, raggiungibili con bonus.

Moise Kean e il rapporto col figlio/ “Mi ha cambiato tanto. Lo adoro penso sempre a lui” (27 dicembre 2024)

Cambio della guardia poiché a gennaio arriverà Nicolas Valentini che è stato messo sotto contratto già da mesi a circa un milione di euro con scadenza nel 2029, dato che i gigliati lo avevano comprato a parametro zero dal Boca Juniors.

Il sostituto vero e proprio di Martinez Quarta però si sta ancora cercando. Il sogno della dirigenza viola è Radu Dragusin, ex difensore di Juventus e Genoa ora al Tottenham. La Fiorentina avrebbe chiesto informazioni per il nazionale rumeno.

Calciomercato Fiorentina News/ Rivoluzione argentina in difesa, Valentini per Quarta (27 dicembre 2024)

Difficile partirà nel calciomercato di gennaio, come spiega il Corriere dello Sport, ma non essendo un titolare fisso degli Spurs non è da escludere un tentativo a giugno. Dalla Serbia spingono per Milos Veljkovic del Werder Brema, ma fin qui i toscani hanno solamente sondato il terreno senza fare offerte.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, TRA FOLORUNSHO E GABRI VEIGA

Dal centrocampo in su invece il calciomercato Fiorentina è attento sia a ciò che succede in Serie A che all’estero. Da tempo infatti i viola lavorano grazie ad un grande lavoro degli osservatori, senza perdere di vista gli affari in Italia.

Calciomercato Fiorentina News/ Accelerata per Folorunsho ed ecco chi può salutare (oggi 27 dicembre 2024)

Uno di questi obiettivi del calciomercato Fiorentina è Folorunsho, ex centrocampista del Verona arrivato al Napoli con tanto di rinnovo, ma presto messo in panchina e mai più schierato, se non per qualche scampolo di gara. D’altronde è difficile trovare un posto al giocatore.

Il centrocampo azzurro è inamovibile con McTominay e Anguissa ai lati di Lobotka dunque Folorunsho, vicinissimo alla Lazio in estate, è rimasto nettamente più tempo in panchina che in campo. Per questo la Viola vorrebbe tentare il colpo.

A proposito di Napoli, c’è un giocatore che è stato molto vicino agli azzurri salvo poi optare per l’Arabia Saudita. Una scelta molto discussa tant’è che lo stesso Gabri Veiga ora sta cercando di tornare nel calcio che conta.

Dopo l’esperienza al Celta Vigo, il calciatore si trasferito all’Al-Ahli, una scelta difficile da comprendere per molti considerando che è un classe 2002. Fatto sta che ora gli uomini del calciomerato Fiorentina vogliono accontentare le sue richieste portandolo alla corte di Palladino.