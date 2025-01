CALCIOMERCATO INTER NEWS: BEUKEMA PER IL FUTURO O SUBITO

Sicuramente il calciomercato Inter, ne parlavamo anche nelle ultime settimane – si era fatto il nome di Vitor Reis – ha bisogno di sistemare la sua difesa: il reparto tiene dal punto di vista delle prestazioni, ma quest’anno acciacchi e infortuni hanno evidenziato il problema anagrafico: tra un mese Stefan De Vrij compirà 33 anni e Francesco Acerbi addirittura 37, si tratta di due veterani che naturalmente hanno bisogno di essere sostituiti o comunque di avere alle loro spalle alternative concrete e che possano durare nel tempo, da affiancare a Yann Bisseck e Alessandro Bastoni sempre che il tedesco non sia il sacrificato di lusso per finanziare altre operazioni. Ad ogni buon conto il calciomercato Inter ha in mente qualche nome, tra questi quello di Sam Beukema.

Grande intuizione del Bologna che un anno e mezzo fa lo ha portato in Italia acquistandolo dall’Az Alkmaar: in poco tempo il classe ’98 è diventato una colonna della difesa felsinea raggiungendo addirittura la Champions League, con Vincenzo Italiano il suo rendimento è addirittura migliorato e infatti l’olandese ha attirato l’attenzione di grandi club come Real e Atletico Madrid. In recenti dichiarazioni ha affermato di essere pronto al salto di qualità: l’Inter ci pensa, difficile strapparlo adesso al Bologna ma per giugno Beukema sarà sicuramente un’opzione concreta.

INTER TRA ZIRKZEE E DAVID

Nel frattempo il calciomercato Inter si muove anche per un attaccante: forse sino al termine della stagione Simone Inzaghi resterà con il parco offensivo a disposizione, ma per la prossima stagione, e abbiamo già detto anche questo, sarà necessario rivedere quali siano le alternative a Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Non è un mistero che Joshua Zirkzee piaccia a tutti, anche perché in questo momento il suo feeling con il Manchester United sembra ai minimi storici – anche se i tifosi lo hanno acclamato nella partita contro il Liverpool – e un calciatore in uscita e che potrebbe arrivare a prezzo di saldo, ancora giovane e nettamente in ascesa, fa gola a tutti.

È anche vero però che forse l’Inter spera che Zirkzee si accasi altrove, in particolar modo alla Juventus: da tempo i bianconeri, che sembrano muoversi anche per l’olandese ex Bologna, hanno individuato in Jonathan David il rinforzo ideale per il loro attacco, ma il canadese esploso nel Lille piace molto anche all’Inter. A questo punto si potrebbe innescare il classico effetto domino di calciomercato: con Zirkzee nelle mani della Juventus i bianconeri lascerebbero libero David e dunque l’Inter potrebbe approfittarne, ma come noto i nerazzurri possono avere altri assi nella manica per quanto riguarda il reparto offensivo e allora vedremo, certamente questa è un’opzione che potrebbe mettere d’accordo tanti protagonisti.