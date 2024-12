CALCIOMERCATO INTER NEWS: SI OSSERVA SEMPRE BIJOL

Non è un mistero che il calciomercato Inter possa muoversi già nella finestra invernale, nello specifico a caccia di un difensore: il reparto arretrato nerazzurro mostra sempre grande solidità, ma negli ultimi tempi Simone Inzaghi ha dovuto fare i conti con i problemi fisici di Francesco Acerbi e Benjamin Pavard, e anche Stefan De Vrij non è sempre al top della condizione. Considerando poi che un rincalzo come Tomas Palacios non fa di fatto parte delle rotazioni, ecco che Beppe Marotta e Piero Ausilio potrebbero realmente intervenire: non è un segreto nemmeno il fatto che da tempo uno dei calciatori che piacciano di più all’Inter sia Jaka Bijol, che tra l’altro stasera sarà avversario della squadra nerazzurra negli ottavi di Coppa Italia.

Lo sloveno è ormai una certezza: l’Udinese cambia gli allenatori ma il suo rendimento rimane sempre di alto profilo, in estate lo abbiamo visto protagonista anche agli Europei e dunque il suo nome è in cima alla lista delle preferenze di tutte le big della nostra Serie A, con l’Inter che però rappresenta al momento il top per quanto riguarda le possibilità di centrare risultati importanti non solo in Italia. Dunque stasera il match di San Siro potrebbe rappresentare l’occasione giusta per porre le basi di un’operazione di calciomercato; c’è anche la possibilità che l’Udinese decida di lasciar partire Bijol a gennaio, avendo poi l’occasione di sostituirlo anche con chi è già presente nella rosa.

LE ALTERNATIVE A BIJOL

Tuttavia è chiaro che il calciomercato Inter non abbia fatto all in su Bijol, ma abbia altri nomi che tiene in considerazione. Ce ne sono altri due nello specifico, ma rappresentano delle chimere almeno per quanto riguarda l’eventualità di acquistarli a gennaio: Isak Hien è diventato il leader difensivo dell’Atalanta, a oggi è uno dei centrali più forti del campionato e per di più la Dea è prima in classifica, sogna lo scudetto e può fare tanta strada in Champions League, difficile se non impossibile che Gian Piero Gasperini dia il beneplacito a una cessione immediata mentre in estate le cose possono cambiare, perché l’Atalanta vende spesso i suoi pezzi pregiati per poi trovare altri nomi altisonanti in sede di calciomercato, o comunque calciatori da far maturare a Bergamo (vedi Mateo Retegui).

L’altro difensore che l’Inter ha nel mirino è Mario Gila: lo spagnolo, arrivato alla Lazio dal Real Madrid, non ha avuto troppo spazio nelle prime due stagioni biancocelesti ma con Marco Baroni è diventato titolare e il suo rendimento è esploso. Il discorso è molto simile a quello fatto per Hien: l’Inter attira e stuzzica, ma la Lazio si sta concretamente giocando lo scudetto ed è prima in classifica nel super girone di Europa League, ci sono dunque tutte le basi per una grande stagione e perdere Gila a metà del percorso sarebbe sanguinoso. Più facile allora che il calciomercato Inter si concentri realmente su Bijol, vedremo se già questa sera arriverà qualche novità in merito.