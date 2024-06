CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Marotta fa all-in su Dybala? Correa va da Mourinho (11 giugno 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, È VERA L’OPZIONE DYBALA?

Il calciomercato dell’Inter è già abbastanza avanti nell’impostazione ma c’è tempo per chiudere altri colpi per i nerazzurri e sul fronte vice-Sommer alla fine sembra essere Martinez del Genoa il prescelto, opzione di cui si era già parlato nelle ultime settimane. Si tratta però di un nome “di servizio”, utile soprattutto a regalare al portiere svizzero un’alternativa valida, mentre Marotta sta lavorando per cercare di portare ai tifosi del’Inter un colpo di calciomercato in grado di far sognare la Champions e si potrebbe stagliare un clamoroso acquisto alla ribalta.

Un vecchio pallino del neo presidente nerazzurro infatti sta tornando d’attualità: l’Inter sta nuovamente cercando di assicurarsi le prestazioni di Paulo Dybala così come era accaduto due anni fa, quando l’attaccante argentino si era alla fine accasato alla Roma. Giuseppe Marotta sa che la trattativa non è semplice, ma l’Inter sembra determinata a portare Dybala a Milano dopo l’assalto fallito nel 2022.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, PER DYBALA SERVE LA PARTENZA DI ARNAUTOVIC

Secondo Tuttosport, il nuovo presidente Beppe Marotta, da sempre legato alla Joya grazie al forte rapporto instaurato durante i tempi della Juventus, considera ancora l’argentino il suo grande sogno, sapendo che potrebbe strapparlo alla Roma pagando semplicemente la clausola rescissoria di 12 milioni di euro. Sebbene sulla carta l’operazione sembri complessa per i nerazzurri, potrebbe concretizzarsi in caso di partenza di Marko Arnautovic. Il costo del cartellino di Dybala è inoltre decisamente inferiore rispetto a quello di Albert Gudmundsson, altro obiettivo offensivo dell’Inter.

Sul fronte delle uscite, Joaquin Correa è vicino al trasferimento al Fenerbahce. L’attaccante argentino, rientrato dal prestito al Marsiglia, avrebbe trovato un accordo con il club turco guidato da José Mourinho, anche se manca ancora l’intesa tra i due club sul costo del trasferimento: l’Inter chiede 10 milioni di euro, mentre il Fenerbahce offre 5 milioni più 2 milioni di bonus. La situazione potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni soprattutto se il tecnico portoghese intervenisse in prima persona per pungolare i dirigenti turchi.











