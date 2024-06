Calciomercato Inter News/ Sommer accoglie Josep Martinez, poi tocca ad Alex Perez (30 giugno 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: VISITE MEDICHE PER JOSEP MARTINEZ

L’Inter ha già preparato i primi tre affari di calciomercato per la nuova stagione: dopo Taremi e Zielinski toccherà a Josep Martinez. Stando a quanto riportato da Sportmediaset, sono previste a giorni le visite mediche del portiere spagnolo (probabilmente martedì), ma ci saranno anche gli annunci degli arrivi dell’attaccante iraniano e del centrocampista polacco. Poi la dirigenza nerazzurra approfondirà il discorso Gudmundsson con il Genoa e definirà il futuro di Arnautovic e Carboni.

Al tempo stesso, la nuova proprietà Oaktree ha indicato la linea da seguire sul fronte calciomercato: bisogna anche portare a termine operazioni di prospettiva, quindi prendere giocatori da far valutare all’allenatore Simone Inzaghi e da spostare poi in primavera, come Alex Perez, difensore di 18 anni del Betis Siviglia che è stato corteggiato da diversi club spagnoli, ma alla fine ha scelto l’Inter, dove si trasferirà in prestito con riscatto a 3 milioni di euro.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: PAVARD VUOLE RESTARE, ARNAUTOVIC IN BILICO

Per quanto riguarda il capitolo uscite, i tifosi dell’Inter non devono temere la partenza di Pavard, visti i segnali che ha lanciato dalla Germania, dove sta disputando gli Europei 2024 con la maglia della Francia. Negli ultimi giorni i rumors di calciomercato avevano aperto una possibile pista araba, ma Pavard ha chiarito che per lui c’è solo l’Inter: sui social ha pubblicato una foto in cui indossa la maglia nerazzurra, con la mano sul cuore, in particolare sulla parte dove ci sarà lo scudetto.

Discorso diverso per Arnautovic, perché l’attaccante vorrebbe restare e Inzaghi lo terrebbe come quinta punta ma, secondo quanto riportato da Tuttosport, se arrivasse una buona offerta, l’Inter aprirebbe le sue porte. Qualche indizio di calciomercato lo ha fornito poi il portiere nerazzurro Yann Sommer, il quale non si è detto stupito dell’arrivo di Josep Martinez, visto che Emil Audero andrà via, ma a Rai Sport ha confermato che sarà comunque lui il portiere titolare dell’Inter.

