CALCIOMERCATO JUVENTUS: PER L’ATTACCO SI FA DURA

In questo momento il calciomercato Juventus appare decisamente bloccato, come la squadra in campo: quello nel derby contro il Torino è stato il dodicesimo pareggio in 19 partite di Serie A, decisamente troppi segni X per una Juventus che non decolla e, ancora una volta, è partita bene per poi arretrare il proprio baricentro e non concretizzare le occasioni avute. Uno scenario che, come detto, rischia di ripresentarsi anche in sede di calciomercato: le piste che portano agli attaccanti sono tutte abbastanza fredde, recentemente si era parlato di un possibile sondaggio per Patrik Schick ma il ceco sabato ha segnato una doppietta nel 3-2 del Bayer Leverkusen sul campo del Borussia Dortmund, e attualmente è blindato da Xabi Alonso.

Tutt’al più la Juventus potrebbe buttarsi su Victor Boniface? Difficile: intanto il nigeriano non gioca da novembre a causa di un serio problema al bicipite femorale, ultimamente i tempi di recupero sembrano essersi allungati e dunque ci sono punti di domanda aperti sulla condizione fisica, questo per non citare il fatto che Boniface resta comunque l’attaccante titolare del Bayer Leverkusen nonostante la straordinaria risposta di Schick quando è stato chiamato in causa. Dunque anche in questo caso pista di calciomercato fredda, così come quelle per Joshua Zirkzee e Randal Kolo Muani per vari motivi: Cristiano Giuntoli sembra dover tirare fuori il coniglio dal cilindro, ma sarà tutt’altro che semplice…

TENTATIVO PER HOFMANN

Un altro nome che il calciomercato Juventus potrebbe provare a inseguire è quello di Jonas Hofmann, sempre del Bayer Leverkusen e lui pure pupillo di Xabi Alonso, ma fuori dai giochi da novembre. La stessa situazione che riguarda Boniface potremmo dire, ma con ruolo diverso: Hofmann infatti è un trequartista che sa giocare sull’esterno destro, posizione che con il tempo e già negli anni del Borussia Monchengladbach ha ricoperto con grande costrutto. Ha 32 anni e il valore del cartellino è basso, si parla di circa 5 milioni di euro; tuttavia non è il ruolo per il quale la Juventus ha bisogno, anzi ci sarebbe forse il rischio di creare parecchia confusione sulla trequarti e sulle corsie del campo, dove l’abbondanza, almeno qui, è evidente.

L’idea di Thiago Motta tuttavia, non riuscendo ad arrivare a un attaccante, potrebbe essere proprio quella di creare densità alle spalle, andando a portare tanti uomini che siano in grado di attaccare la porta partendo da dietro e trovando lo spazio libero in area di rigore; naturalmente tornerebbe centrale nel progetto uno come Dusan Vlahovic e si aspetterebbe Arkadiusz Milik, nel frattempo qualche elemento di qualità che sia in grado di trattare la palla e “pulire” i passaggi decisivi potrebbe servire, in questo attenzione anche al maggiore spazio che da qui in avanti potrebbe avere Douglas Luiz, titolare nel derby e uno dei migliori in campo. Hofmann, anche per carta d’identità, appare una mossa di calciomercato non troppa concreta ma da tempo piace alla Juventus…