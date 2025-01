CALCIOMERCATO JUVENTUS: IDEA SCHICK!

Il calciomercato Juventus potrebbe tornare a una sua vecchia fiamma: nell’elenco dei nomi per l’attacco infatti ci sarebbe anche quello di Patrik Schick. Bisogna riavvolgere il nastro sino all’estate 2017: il ceco, esploso nella Sampdoria, aveva 21 anni ed era stato acquistato dalla Juventus per più di 30 milioni di euro, si era anche visto in allenamento con i bianconeri ma poi c’erano stati problemi nelle visite mediche, e l’affare era saltato. Schick era così finito alla Roma, facendo bene ma non benissimo; due anni in giallorosso, una stagione a Lipsia e poi ecco l’esplosione al Bayer Leverkusen, frenata da un grave infortunio dopo il quale l’attaccante è tornato sui suoi standard.

L’anno scorso è stato decisivo nella straordinaria stagione delle Aspirine, oggi lo score nella prima metà di stagione parla di 13 gol in 20 apparizioni in tutte le competizioni: Schick insomma sembra essere nuovamente lui, la Juventus ci pensa ma l’operazione è tutt’altro che semplice, almeno a gennaio. Il Bayer Leverkusen è ancora in corsa su tutti i fronti anche se quest’anno insegue il Bayern Monaco in Bundesliga, Schick ha giocato parecchio anche per l’infortunio di Victor Boniface ed è tornato centrale nel progetto di Xabi Alonso. In estate, esaurita la quinta stagione nel club, se ne potrebbe parlare ma per il momento forse il calciomercato Juventus dovrà rivolgersi altrove.

DANSO TORNA DI MODA

Curiosamente c’è un altro calciatore seguito dal calciomercato Juventus che aveva avuto problemi con le visite mediche, e questa volta la storia è inversa: alla fine dello scorso agosto Kevin Danso era di fatto un giocatore della Roma, ma non aveva passato le visite mediche e non solo era rimasto al Lens, ma aveva anche subito uno stop dalle attività per poco meno più di un mese. Adesso Danso è tornato a giocare regolarmente, tornando appetibile: si tratta come noto di un centrale difensivo di fisico e prestanza, che nel Lens ha sempre garantito un ottimo apporto ed è anche una colonna della nazionale austriaca.

La Juventus deve decidere cosa fare per sopperire all’assenza di Gleison Bremer, e Danso è un altro nome che potrebbe fare al caso di Thiago Motta: naturalmente tra lui, David Hancko, Antonio Silva e Fikayo Tomori stiamo parlando di profili tatticamente e tecnicamente diversi e forse l’inglese del Milan rimane quello che servirebbe maggiormente alla difesa bianconera, ma ovviamente in sede di calciomercato bisogna saper cogliere le occasioni o comunque prendere quello che è disponibile, dunque vedremo a breve se eventualmente la Juventus deciderà di affondare il colpo su Danso che potrebbe emergere come il difensore giusto tra quelli che Cristiano Giuntoli sta trattando in queste settimane.