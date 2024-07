Calciomercato Juventus News/ Couto nuovo obiettivo, Calafiori si allontana: Arsenal in pole (3 luglio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS, CENTROCAMPO OK: ADESSO LA DIFESA

Messo al sicuro il centrocampo con gli acquisti di Douglas Luiz e Khephren Thuram, ora per il calciomercato Juventus è ora di dare uno sguardo anche agli altri ruoli. In primis alla difesa dove c’è bisogno di un importante restyling per rimanere competitivi e attrezzati per tutta la stagione.

Il nuovo nome per la difesa, più precisamente per la fascia destra, è Yan Couto. L’esterno difensivo è stato tra i protagonisti del Girona in quest’annata clamoroso per i biancorossi, arrivati fino alla conquista della Champions League dopo aver sognato per qualche mese addirittura la Liga.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, IDEA COUTO IN PRESTITO

Facciamo chiarezza sul calciomercato Juventus. Yan Couto è tra gli obiettivi bianconeri, ma per portarlo a Torino bisogna sentire il Manchester City dato che il proprietario del cartellino è proprio il club inglese. Infatti al Girona, società satellite del City, era solo in prestito.

Anche la Juventus vorrebbe acquistarlo inizialmente solo per una stagione, considerando la richiesta di ben 25 milioni, considerata troppo alta dai bianconeri. Se ne parlerà sicuramente, ma solo dopo la Copa America dato che il calciatore è attualmente impegnato con la Nazionale brasiliana.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, CALAFIORI VERSO L’ARSENAL

Un nome che invece è da settimane che viene accostato al calciomercato Juventus è Riccardo Calafiori. Pian piano però la pista si è sempre più raffreddata: all’arrivo di Thiago Motta sembrava una naturale conseguenza delle cose, ma tra le parole di Sartori e le sirene inglese ormai sembra solo più un lontano ricordo.

Sebbene ci sia da dire che manca l’accordo, dunque parliamo solo di voci, l’Arsenal è tranquillamente da considerarsi la favorita per l’acquisto del giocatore del Bologna. A riferirlo è l’esperto di mercato Matteo Moretto che mette i Gunners in testa alla corsa all’ex Roma.











