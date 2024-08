CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: TODIBO RIMANE LA PRIMA SCELTA!

Il calciomercato Juventus, dopo giorni di stallo, potrebbe presto fare un significativo passo avanti nel mercato in entrata. Non sarà Koopmeiners né Nico Gonzalez a unirsi alla squadra, bensì Jean-Claire Todibo, il difensore centrale francese attualmente al Nizza, che si conferma come la prima scelta. Dopo settimane di proposte per un prestito con obbligo di riscatto condizionato, il club bianconero è ora disposto a cambiare i termini per un acquisto definitivo del giocatore.

L’assenza di Cristiano Giuntoli, Pompilio e Stefanelli alla conferenza stampa di Douglas Luiz è stata un segnale chiaro di un’accelerazione nelle trattative di mercato della Juventus. Ora l’attenzione è tutta su Todibo, che ha fretta di arrivare a Torino dopo aver raggiunto un accordo preliminare nei giorni scorsi. La Juventus è pronta a proporre obiettivi più facilmente raggiungibili rispetto alla prima offerta, che prevedeva l’obbligo di riscatto al raggiungimento del 65% di presenze stagionali e alla qualificazione in Champions League. Il Nizza ha apprezzato questa apertura, ma insiste su garanzie per il riscatto del giocatore.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: UNA NUOVA CONTROPARTITA PER NICO

Il calciomercato Juventus è ancora alla ricerca di un esterno d’attacco nel mercato. All’estero, l’obiettivo è il brasiliano Wenderson Galeno del Porto, classe 1997 con passaporto portoghese. In Italia, l’interesse principale è rivolto a Nico Gonzalez della Fiorentina. Il club viola ha già individuato il suo sostituto, l’islandese Albert Gudmundsson del Genoa, e chiede almeno 35 milioni di euro per il nazionale argentino classe 1998, che è anche nel mirino dell’Atalanta.

Per ridurre l’esborso economico, i dirigenti bianconeri stanno proponendo alla Fiorentina alcune contropartite tecniche. Tra queste, oltre allo statunitense Weston McKennie, classe 1998, potrebbe rientrare anche Arthur Melo. Il regista brasiliano, classe 1996, ex Liverpool e Barcellona, ha già giocato in prestito nella Fiorentina nella passata stagione. La sua cessione dipende dalla trattativa con lo statunitense Tanner Tessmann del Venezia, classe 2001. In caso di esito negativo, i viola potrebbero rivolgersi nuovamente ad Arthur.

