Calciomercato Juventus News/ Ufficiali le cessioni di Iling e Barrenchea all’Aston Villa (1 luglio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ILING E BARRENECHEA IN PREMIER LEAGUE

L’affare Douglas Luiz ha infiammato il calciomercato Juventus. Nell’affare che ha portato il centrocampista brasiliano in bianconero, c’è stato l’inserimento di due calciatori juventini che sono finiti dunque all’Aston Villa. Si parlava di Weston McKennie, ma per complicanze varie in fase di definizione la società bianconera ha dovuto cambiare all’ultimo i piani.

Alla fine al già deciso Samuel Iling, che dunque tornerà in patria dopo averla lasciata ai tempi del Chelsea proprio per la Juventus, si è unito last minute Enzo Barrenechea. L’argentino classe 2003 ha passato l’ultima stagione in prestito al Frosinone e ora approderà in Premier League con la maglia del Villa.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, PSG FORTE SU HUIJSEN

Il calciomercato Juventus va però anche oltre l’affare con l’Aston Villa. Infatti ci sarebbero da mettere a referto due operazioni: Khephren Thuram in entrata e Dean Huijsen in uscita. Il francese, fratello di Marcus in forza all’Inter, è molto vicino ai bianconeri ed è previsto che il Nizza ben presto apra le trattative in maniera definitiva.

Per Huijsen la questione è ancora da definire. Il difensore ha disputato l’ultima parte di stagione in prestito alla Roma, collezionando qualche presenza tra Mourinho e De Rossi. Ora è tornato dal prestito ma non sembra destinato a rimanere in bianconero, un po’ come successo con Romero. Su di lui c’è forte su tutti il PSG, senza dimenticare però il Borussia Dortmund.

