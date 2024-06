CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Si pensa a Retegui per l’attacco. Soulé e Huijsen valgono oro (28 giugno 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, UN DUPLICE PROBLEMA

Il calciomercato della Juventus vede spuntare un nome nuovo nella corsa ad un attaccante: Mateo Retegui. Giuntoli è impegnato a rivoluzionare il reparto offensivo bianconero, Kean è ormai approdato alla Fiorentina, Milik attende offerte, e Chiesa è richiesto sia in Italia (Roma e Napoli) che all’estero. La Juventus ha bisogno di un nuovo numero 9 come alternativa a Dusan Vlahovic, e l’ultima idea è El Chapita, l’attaccante del Genoa, che ha segnato 9 gol in 34 presenze tra campionato e Coppa Italia nella sua prima stagione in Italia.

Il problema di calciomercato per la Juventus è duplice: la forte concorrenza e la valutazione elevata che il Genoa fa del suo cartellino. Retegui resta una prima scelta della Fiorentina anche dopo la chiusura dell’affare-Kean, ed è sul radar del nuovo direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi, che non riscatterà Lukaku e ha messo sul mercato Abraham. Il Genoa può sparare alto, avendo fissato una richiesta di 40 milioni per il suo cartellino, più del triplo dei 12 milioni di euro più bonus pagati un’estate fa per acquistarlo dal Tigre. Retegui ha un contratto in scadenza nell’estate del 2027 e guadagna circa 2,2 milioni di euro netti a stagione.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, UN TESORETTO DAI GIOVANI

Il calciomercato della Juventus però potrebbe fare affidamento su un vero e proprio tesoretto scaturito dalle eventuali cessioni dei giovani più quotati in rosa. La Juventus non intende scendere sotto i 30 milioni per cedere Dan Huijsen. Il giovane difensore olandese, nato nel 2005 e reduce da 6 mesi in prestito alla Roma, ha dimostrato di avere un grande potenziale e sarà ceduto solo perché, desidera una sistemazione definitiva di alto livello, a prescindere dalla Juventus che preferirebbe una nuova soluzione in prestito.

Huijsen potrebbe essere inserito nella trattativa con l’Atalanta per Koopmeiners, ma è seguito anche da Borussia Dortmund, Stoccarda e Newcastle. Inoltre un compromesso già raggiunto tra Giuntoli e Thiago Motta prevede che, se non arriverà un’offerta da 40 milioni complessivi (anche attraverso bonus), la Juventus eviterà di cedere Soulé per accontentare l’allenatore, che vorrebbe trattenerlo in squadra. L’argentino, protagonista in Serie A col Frosinone nell’ultima stagione, è seguito da Leverkusen, West Ham e altri club inglesi.

