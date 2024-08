CALCIOMERCATO MILAN NEWS: OPERAZIONE KONÉ!

Il calciomercato Milan è alla ricerca di un ultimo rinforzo per completare la campagna acquisti, e il nome su cui si è concentrata l’attenzione da tempo è quello di Manu Koné, centrocampista franco-ivoriano del Borussia Monchengladbach, classe 2001, con un contratto in scadenza nel giugno 2026. Anche Zlatan Ibrahimovic ha confermato l’interesse del club rossonero per Koné, sottolineando le sue qualità simili a quelle di Fofana, con cui potrebbe alternarsi in campo. “Koné è un giocatore che stiamo seguendo, è cresciuto molto. Certo, l’arrivo di Fofana limita un po’ il suo spazio, dato che ricoprono lo stesso ruolo“.

Per l’arrivo di Koné, tuttavia, è necessaria la cessione di Bennacer, ma il mercato attorno all’algerino è rimasto finora silente. Le voci di calciomercato su un possibile trasferimento in Arabia Saudita non si sono per ora concretizzate in un’offerta ufficiale, e il Milan non ha avuto motivo di considerare uno sconto sulla clausola di 50 milioni di euro. Con il tempo che stringe e la chiusura del mercato italiano il 30 agosto, il Milan rischia di trovarsi in difficoltà se dovesse cedere Bennacer senza avere il tempo di trovare un sostituto adeguato.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: BENNACER PUÒ ANDARE IN ARABIA

Il calciomercato Milan resta dunque molto ricettivo anche ai movimenti in uscita e uno dei temi principali è il futuro di Ismael Bennacer, il cui destino resta incerto, soprattutto dopo il pareggio in extremis per 2-2 contro il Torino. Bennacer, che ha giocato 59 minuti nella partita contro il Torino, non ha avuto una prestazione particolarmente brillante. Il suo rendimento ha richiamato nuovamente l’attenzione delle squadre interessate, alimentata anche dall’indicazione di Ibrahimovic su Manu Koné.

Sembra chiaro che, con il modulo offensivo previsto da Paulo Fonseca per tutta la stagione, Bennacer potrebbe trovare difficile ottenere spazio regolare. E dunque un’offerta per lui dall’Arabia Saudita, di cui si è parlato con insistenza negli ultimi giorni. Bennacer rimane tra i giocatori potenzialmente in partenza, non solo per via della clausola rescissoria da 50 milioni di euro inclusa nel suo contratto, ma anche perché la sua cessione permetterebbe al Milan di ottenere una significativa plusvalenza. Vendere il centrocampista comporterebbe un sostanziale risparmio sul suo ingaggio di 4 milioni annui e libererebbe risorse utili per finalizzare l’ultimo grande acquisto previsto per questo mercato, che risponde come detto al nome di Koné.

