CALCIOMERCATO MILAN, FOFANA SEMPRE IN POLE

Il calciomercato Milan sta organizzando il centrocampo per la prossima stagione. A fare il punto della situazione è stata La Gazzetta dello Sport che ha riassunto tutte le possibili operazioni, in entrate e in uscita, nella zona nevralgica del campo.

Fofana del Monaco era ed è la priorità, su questo non ci piove. Per il centrocampista francese si aspetta solamente l’ok da parte del club monegasco, dato che il giocatore ha già accettato la corte dei rossoneri, rifiutando la Premier League.

Ci sono notizie confortanti e ottimistiche per quanto riguarda Samardzic. Il giocatore dell’Udinese non ha giocato nemmeno un minuto nell’amichevole dei bianconeri con il Colonia, chiaro indizio della situazione che lo vede sempre più lontano dal Friuli.

CALCIOMERCATO MILAN, IDEA JAVI GUERRA DAL VALENCIA

Il calciomercato Milan aggiunge nomi alla lista. L’ultima suggestione, secondo DAZN, è Javi Guerra. Il classe 2003 del Valencia, una delle poche luci del Mestalla in questi anni difficili, è conteso da tante squadre tra cui il Napoli.

Per ora il Milan ha fatto un semplice sondaggio, in attesa di capire anche le altre situazioni. Torna di moda di nome di Fernandez-Pardo, esterno offensivo del Genk seguito anche dalla Lazio, che però abbia mollato la presa.

Sul fronte uscite, potrebbe non far più parte della rosa del Milan il centrocampista Musah. Il giocatore che stava emergendo con Pioli, avrebbe ricevuto le attenzione del Lione. I rossoneri lo reputano importante, ma non incedibile dunque disposti ad ascoltare offerte.