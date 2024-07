CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Riprende quota Gimenez, si insiste per Emerson Royal (3 luglio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, TORNA DI MODA GIMENEZ?

Il calciomercato del Milan continua a focalizzarsi sulla ricerca di un centravanti che possa raccogliere l’eredità di Olivier Giroud. C’è sempre in ballo la questione relativa a Joshua Zirkzee, le prossime 48 ore saranno decisive per comprendere la futura destinazione dell’olandese. Ma il Milan non resta a guardare ed è tornato di prepotenza alla ribalta il nome di Santiago Gimenez, punta del Feyenoord che negli ultimi anni è cresciuto costantemente per rendimento e qualità con la formazione olandese.

Negli ultimi giorni Gimenez è stato impegnato negli Stati Uniti con la maglia della sua Nazionale, il Messico, ma le performance del “Tricolor” sono state estremamente deludenti con un’eliminazione al primo turno che è andata di pari passo con le prove di Gimenez, mai a segno nel torneo. Il messicano però continua ad essere considerato un profilo potenzialmente importante per la Serie A, se scatterà l’assalto bisognerà valutare la valutazione del Feyenoord che parte da circa 25 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, EMERSON ROYAL PISTA SEMPRE VIVA

La trattativa tra Milan e Tottenham per Emerson Royal nel frattempo sta entrando nel vivo, con i rossoneri che puntano a chiudere l’accordo nei prossimi 3-4 giorni e portare definitivamente l’esterno in rossonero dopo un lungo corteggiamento. I contatti per il terzino brasiliano classe 1999, considerato il profilo ideale per rinforzare la fascia destra, sono sempre più frequenti, come confermato da Matteo Moretto su X.

“Nelle ultime ore di calciomercato nuovi contatti tra il Milan e l’entourage di Emerson Royal. C’è già una base di accordo tra il club rossonero e il calciatore brasiliano, manca ancora l’intesa tra club. Serve tempo per limare la distanza, ma Milan e Tottenham continueranno a parlarne per trovare una soluzione“, ha spiegato il giornalista. Emerson Royal è in grado di giocare anche a sinistra e, all’occorrenza, come centrale. Nell’ultima stagione ha totalizzato 24 presenze con il Tottenham, club con cui ha un contratto fino al 30 giugno 2026.

