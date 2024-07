Calciomercato Milan News/ Più Samardzic di Rabiot! Hermoso al posto di Pavlovic? (19 luglio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN, SU RABIOT FILTRA PESSIMISMO: SU SAMARDZIC INVECE…

Il calciomercato Milan punta a rifare centrocampo. Fofana è l’obiettivo numero uno e recentemente i rossoneri hanno anche aumentato l’offerta al club monegasco, complice la volontà di chiudere il prima possibile, evitando inserimenti poco desiderati dell’ultimo minuto.

D’altro canto c’è una pista di calciomercato che si sta raffreddando con il passare dei giorni: non si tratta di Samardzic, giocatore di cui si discuterà la prossima settimana nel colloquio tra Milan e Udinese, ma di Adrien Rabiot. Il calciatore ha lasciato ufficialmente la Juventus ed è ora svincolato, ma per Tuttosport il suo approdo a San Siro è a dir poco improbabile.

I bianconeri hanno fatto il possibile per trattenere Rabiot, offrendo 7 milioni e mezzo all’anno al calciatore che però ha voluto chiudere qui la sua parentesi a Torino. Allora quale sarà la sua squadra? Escludendo le altre piste italiane, il futuro di Rabiot potrebbe essere in Premier League (Manchester United o Liverpool) oppure al Real Madrid, vista anche l’alta concentrazione di francesi.

CALCIOMERCATO MILAN, HERMOSO ALTERNATIVA A PAVLOVIC

Il calciomercato Milan deve fare i conti con il Salisburgo. Strahinja Pavlovic è ancora oggi la priorità in difesa, ma le richieste del club austriaco spaventano i rossoneri. Secondo La Gazzetta dello Sport, i rossoneri puntano a chiudere con una cifra compresa tra i 20 e i 22 milioni.

Il Milan sa di poter contare sull’accordo già trovato con il difensore, situazione che sicuramente potrebbe favorire la chiusura delle operazioni di calciomercato. A quanto pare però il Salisburgo non vuole fare sconti e rimane fisso sui 30 milioni richiesti già qualche settimana fa, senza una voglia apparente di abbassare le cifre.

A questo punto i rossoneri, sebbene siano molto interessanti al giocatore in quanto corrisponde al profilo ideale segnato dalla dirigenza, vogliono tutelarsi. Pavlovic è la priorità, non c’è dubbio e lo ribadiamo, ma se le cose dovesse prolungarsi troppo per le lunghe allora il Milan dovrà farsi trovare pronta con il sostituto.

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, c’è un nome in particolare che potrebbe risultare utile alla causa ed è quello di Mario Hermoso. La scelta ricadrebbe sull’ex Atletico Madrid principalmente per via del costo zero del cartellino (è svincolato) e dall’esperienza del giocatore conteso fin qui da Inter e Napoli.











