Calciomercato Milan News/ Samardzic è l’alternativa a Fofana: contatti avviati con l’Udinese (17 luglio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN, PIACE SAMARDZIC DELL’UDINESE

Il calciomercato Milan si è sbloccato. Con l’arrivo di Morata, annunciato anche dallo stesso giocatore, i rossoneri possono dar via alla propria sessione estiva nonostante un po’ di ritardo rispetto alle big di Serie A. Ora per il Milan è ora di fare sul serio in tutti i ruoli, sia per gli acquisti che per le cessioni.

Un nome inedito è quello di Lazar Samardzic dell’Udinese. La Lazio sembrava in vantaggio per chiudere il serbo, ma così non è stato e adesso la concorrenza aumenta. Oltre al Napoli, si sarebbe aggiunti proprio i rossoneri che vedrebbero nel bianconero un’alternativa a Fofana, più vicino all’Atletico Madrid.

Il Milan, secondo La Gazzetta dello Sport, avrebbe già avviato i primi contatti presentando un’offerta sia al giocatore che all’Udinese, quest’ultima vicina ai 20 milioni. Paulo Fonseca è entusiasta del possibile arrivo di Samardizc dunque la società proverà ad accontentare il tecnico.

CALCIOMERCATO MILAN, LE CESSIONI: SIMIC IN BELGIO, SAELEMAEKERS IN PREMIER

Il calciomercato Milan passa anche dalle cessioni. I rossoneri sono una squadra in salute, ma al tempo stesso qualche addio potrebbe dare una grande mano economica per gli obiettivi di Fonseca. Su Simic, oltre ad un timido interesse del Torino, c’è forte l’Anderlecht con cui i rossoneri hanno già trovato un accordo: 3 milioni per il trasferimento e cinque anni di contratto.

Secondo Sportitalia, un altro profilo che potrebbe lasciare Milano è Saelemaekers. Reduce da una stagione positiva al Bologna, l’esterno è seguito da Leicester che avrebbe formulato una proposta che si avvicina moltissimo alle richieste dei rossoneri: trattativa dunque in corso tra le parti.

Infine, anche Ballo-Toure dovrebbe salutare i suoi compagni per accasarsi altrove. Secondo Fabrizio Romano, ci sarebbe l’accordo con il Besiktas sebbene manchi quello col giocatore. L’idea del difensore sarebbe quella di andare in Inghilterra, ma il club turco ci proverà comunque.











