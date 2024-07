CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Super bomba Arda Guler! Si accelera per Fofana (11 luglio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, PAZZA IDEA GULER!

Il calciomercato del Milan punta a un colpo di mercato sorprendente per assicurarsi sia il presente che il futuro della società rossonera: Arda Guler, talentuoso centrocampista offensivo del Real Madrid e protagonista agli Europei con la Turchia. La dirigenza milanese è interessata a portare a Milano il classe 2005, attualmente legato ai Blancos con un contratto fino al 2029 ma che ha faticato, anche per la giovane età, a ritagliarsi uno spazio, realizzando però ben 6 gol in sole 10 partite disputate nella Liga.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il Milan ha iniziato a sondare il terreno con il Real Madrid per il turco, considerando i buoni uffici che intercorrono tra le due società. L’intenzione del club rossonero è replicare l’operazione di calciomercato che portò Brahim Diaz al Milan dalla capitale spagnola. Chiuso da diversi top player in attacco, anche nella prossima stagione Arda Guler rischia di trovare poco spazio al Real Madrid. Per questo motivo, il club iberico potrebbe considerare l’ipotesi di un prestito in Serie A e il Milan sarebbe sicuramente una destinazione di prestigio per il 19enne.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, A CENTROCAMPO TUTTO SU FOFANA

I rossoneri puntano inoltre a consolidare il blocco francese in rosa, recentemente indebolito dalla perdita di Olivier Giroud, e un’altra partenza, quella del francofono (ma algerino di nazionalità) Bennacer, potrebbe aprire ulteriormente le porte a Youssuf Fofana. Moncada, profondo conoscitore dell’ambiente Monaco, ha già ottenuto un accordo di massima per un contratto di 4 o 5 anni a b di euro a stagione. Ora è necessario colmare la distanza di calciomercato tra la richiesta del club del Principato e la prima offerta del Milan.

Come per Khéphren Thuram, che oggi è stato ufficializzato alla Juventus, il contratto di Fofana scade nel 2025. Pertanto, col passare del tempo, la necessità dei biancorossi di monetizzare diventa sempre più impellente. Recentemente, hanno rifiutato un’offerta di 30 milioni dal Nottingham Forest. La prima offerta di calciomercato del Milan è di 12 milioni più bonus, ma c’è una forte volontà reciproca di concludere l’affare, che potrebbe superare ogni resistenza. Il centrocampista, con origini in Mali e Costa d’Avorio, potrebbe quindi diventare compagno di reparto dell’altro giovane francese Adli.











