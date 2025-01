Calciomercato Napoli News: contatti con la Lazio per un esterno

Il calciomercato Napoli porta avanti diverse trattative per trovare il sostituto adatto per Kvaratskhelia per non trovarsi a mani vuote alla fine del mercato di riparazione, con Alejandro Garnacho primo obiettivo con cui si continua a lavorare ufficialmente anche con il Manchester United, ad aver preso quota negli ultimi giorni è il nome di Mattia Zaccagni che piace molto ad Antonio Conte che avrebbe dato l’ok a Giovanni Manna per l’acquisto nel caso l’argentino non dovesse arrivare. Zaccagni avrebbe le stesse caratteristiche tecniche di Garnacho e Kvaratskhelia, giocando a sinistra per accentrarsi e calciare con il destro, ma è meno rapido dei due e più disposto al lavoro difensivo senza palla permettendo al tecnico di schierarlo insieme a Neres.

La trattativa non è ancora stata avviata ufficialmente con la Lazio ma il Napoli crede che possa essere semplice da concludere nel caso di grande interesse, pagando una cifra inferiore rispetto agli altri nomi fatti finora e intorno ai 30 milioni ma che potrebbero essere abbassati inserendo il cartellino di Ciryl Ngonge, che interessa alla Lazio e a Marco Baroni che già lo ha allenato a Verona. Zaccagni e il suo agente hanno rincuorato i tifosi laziali dichiarando che il capitano dei biancocelesti non ha nessuna intenzione di lasciare Roma e lo stesso ds della Lazio ha negato alcuna trattativa con il Napoli.

Calciomercato Napoli News: obiettivi giovani per Antonio Conte

Il calciomercato Napoli però guarda anche al futuro e si è interessato a due giovani italiani che in questa prima metà di stagione di Serie A hanno fatto vedere grandi prestazioni con le loro squadre, il primo nome è quello di Pietro Comuzzo, difensore centrale classe 2005 della Fiorentina che ha esordito quest’anno con Raffaele Palladino e non ha più perso il posto da titolare giocando 19 partite in stagione. Il Napoli potrebbe prenderlo per fare coppia con Alessandro Buongiorno o per crescere alle spalle dell’ex Torino e di Amir Rrahmani e offrire un’alternativa a Conte o ancora giocare con una difesa a tre.

L’altro profilo per il calciomercato Napoli è quello di Sebastiano Esposito, attaccante dell’Inter che in questa stagione in prestito all’Empoli ha trovato la sua dimensione e la sua consacrazione tra i grandi, in 17 partite giocate ha trovato 8 gol e le sue prestazioni potrebbero portare l’Empoli a riscattarlo per 5 milioni di euro. Il Napoli andrebbe quindi a trattare con il club toscano e con una cifra non eccessivamente elevata potrebbe assicurarsi il pupillo di Conte, che lo fece esordire in nerazzurro e gli diede ruolo di sostituto di Lautaro e Lukaku alle spalle di Sanchez nei suoi anni in nerazzurro.