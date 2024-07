CALCIOMERCATO NAPOLI, TUONA L’AGENTE DI OSIMHEN

Il calciomercato Napoli dipende da Osimhen. Ormai non è più un segreto, il nigeriano condiziona la sessione estiva della squadra di Antonio Conte che attende il “suo” Romelu Lukaku. Recentemente erano uscite notizie su uno scambio molto particolare.

Osimhen, secondo i media italiani, sarebbe dovuto andare al Chelsea in prestito con Lukaku al Napoli. L’agente del nigeriano non l’ha presa benissimo: “Leggo di scambi fantasiosi con Victor come se fosse un pacco da consegnare. Questo pacco è il capocannoniere del terzo Scudetto della storia del Napoli. Rispettate e stop alle fake news”.

Insomma, Victor partirà se e solo se arriverà un’offerta a titolo definitivo, un po’ quello che da tempo ripete De Laurentiis. Il patron azzurro continua a chiedere la clausola da 120 milioni, ma questa è una situazione che difficilmente avverrà.

CALCIOMERCATO NAPOLI, TRA GILMOUR E CAJUSTE

Il calciomercato Napoli però non è solamente Osimhen-Lukaku. Ci sono tante altre operazioni in casa azzurra come riporta il Corriere del Mezzogiorno. In entrata il focus è su Gilmour mentre in uscita ci sono novità su Cajuste.

Per lo svedese non sono arrivate offerte sebbene ci sono due squadre di Serie A interessate ovvero Fiorentina e Genoa. In entrata il sostituto sarebbe Gilmour del Brighton, ma l’offerta sarà fatta solo quando si ufficializzerà il passaggio di Gaetano al Cagliari.